Sono giornate di trattative quelle che stanno caratterizzando il mese di gennaio in casa del Crotone. La società calabrese sarebbe pronta ad attingere al mercato di riparazione per regalare alcuni rinforzi utili al tecnico rossoblù Giovanni Stroppa. Il reparto nel quale potrebbero giungere novità nei prossimi giorni sarebbe l'attacco, con diversi profili al vaglio della dirigenza. Nelle ultime ore a emergere sarebbe stato un nome nuovo, quello di Sam Lammers di proprietà del l'Atalanta. Un profilo seguito sarebbe inoltre quello del giovane Andrea Pinamonti, in uscita dall'Inter.

Crotone, Lammers idea per l'attacco

Con 17 reti siglate in altrettante giornate di campionato il Crotone può vantare attualmente il peggiore reparto avanzato della Serie A, un dato che si va a scontrare anche con la palma di peggiore difesa del torneo. Per migliorare questi dati i calabresi avrebbero pensato di rinforzare la squadra con innesti mirati. Il profilo valutato nelle ultime ore sarebbe quello dell'attaccante Sam Lammers, classe 1997, calciatore di proprietà dell'Atalanta. Per lui in questa stagione 9 presenze con 2 reti all'attivo con la maglia della Dea bargamasca. Sul calciatore olandese, però, ci sarebbe da registrare anche la concorrenza altre due società della Serie A identificate nell'Hellas Verona di Ivan Juric e nel Bologna di Siniša Mihajlović.

Pinamonti, concorrenza del Benevento

Un nome che sembra emergere nelle ultime sessioni di mercato del Crotone è quello di Andrea Pinamonti, attaccante dell'Inter in cerca di una nuova maglia. Il calciatore nerazzurro, chiuso all'interno della rosa di Antonio Conte, con ogni probabilità verrà girato ad un'altra società per trovare il giusto spazio. La squadra calabrese sarebbe tra i club interessati all'attaccante, anche se ci sarebbe forte l'interessamento da parte del Benevento.

Per il Crotone, la trattativa, sarebbe stata impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza, ma le cifre elevate dell'ingaggio e dell'eventuale acquisto del cartellino dall'Inter non avrebbero fatto decollare per adesso la trattativa.

Crotone, tutti pazzi per Messias

Tra i calciatori più corteggiati della rosa calabrese in queste giornate ci sarebbe l'attaccante Junior Messias. Il calciatore brasiliano, attuale miglior marcatore con 6 reti della squadra di Giovanni Stroppa, avrebbe attirato su di se squadre come Fiorentina, Lazio e Torino.

La società crotonese, però, avrebbe declinato ogni genere di offerta in questa finestra di mercato ritenendo il suo calciatore incedibile. In uscita ci sarebbero alcuni giovani profili come Zak Ruggiero e Giuseppe Borello. I due calciatori, talenti cresciuti nel settore Primavera, potrebbero giocare nella seconda parte del campionato in Serie C. Per Zak Ruggiero ci sarebbe l'ipotesi Pro Sesto, mentre per Giuseppe Borello si potrebbe arrivare ad un trasferimento al Cesena.