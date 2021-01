Dopo l'importante successo in campionato contro il Sassuolo, la Juventus affronterà mercoledì 13 gennaio il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match difficile per la squadra di Pirlo, anche in considerazione dei tanti infortuni che stanno riguardano la rosa bianconera. Allo stesso tempo gli uomini di Ballardini sono in un momento di forma importante dopo il successo in campionato contro il Bologna. Previsto ampio turnover per entrambe le squadre, con Cristiano Ronaldo che però potrebbe fare gli straordinari. Possibile la staffetta con Morata in previsione match di campionato contro l'Inter previsto domenica 17 gennaio alle ore 20:45.

In porta ritorna titolare Buffon così come in difesa ci sarà di nuovo Giorgio Chiellini. Lo ha confermato il tecnico della Juventus Andrea Pirlo nel post partita di Juventus-Sassuolo. A centrocampo, considerando il problema muscolare di McKennie, dovrebbero giocare Arthur Melo e Adrien Rabiot centrali con Bentancur che dovrebbe agire sulla fascia destra.

Kulusevski e Bernardeschi possibili titolari

Il tecnico Andrea Pirlo dovrebbe confermare 2/4 della difesa che ha affrontato il Sassuolo, con Bonucci e Chiellini centrali e Demiral terzino destro. A centrocampo sulle fasce dovrebbero agire da una parte Bentancur e dall'altra Federico Bernardeschi, mentre Kulusevski dovrebbe giocare trequartista centrale in appoggio a Cristiano Ronaldo. Possibile staffetta fra il portoghese e Alvaro Morata, che ha giocato gli ultimi minuti del match contro il Sassuolo.

Potrebbe essere schierato a partita in corso Radu Dragusin, che potrebbe sostituire nel secondo tempo uno fra Bonucci e Chiellini.

Ballardini dovrebbe schierare Scamacca e Zajc titolari

Anche il tecnico Davide Ballardini potrebbe fare molto turnover contro la Juventus, anche in considerazione della lunga panchina a disposizione. Probabile 3-5-1-1 con in porta Marchetti al posto di Perin, Bani, Goldaniga e Masiello dovrebbero essere i difensori centrali.

A centrocampo Radovanovic dovrebbe essere affiancato da Sturaro e Behrami, mentre sulle fasce dovrebbero agire Ghiglione sulla destra e Criscito sulla sinistra. Zajc dovrebbe giocare in appoggio a Gianluca Scamacca, che interesserebbe alla Juventus come possibile rinforzo di gennaio.

Le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Buffon - Demiral, Bonucci, Chiellini, Frabotta - Bentancur, Arthur Melo, Rabiot, Bernardeschi - Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Genoa (3-5-1-1): Marchetti - Bani, Goldaniga, Masiello - Ghiglione, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito - Zajc - Scamacca. Allenatore: Davide Ballardini.