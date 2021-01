Per la Juventus, oggi 15 gennaio, è giorno di pre-vigilia del match contro l'Inter, fissato per domenica 17.

I bianconeri per questa sfida sperano di recuperare Alex Sandro e Juan Cuadrado. Entrambi, risultati positivi al coronavirus, hanno superato i dieci giorni necessari per essere sottoposti a un tampone di controllo. Dunque, se risulteranno negativi alla Covid-19 potranno tornare a disposizione di Andrea Pirlo. Ovviamente prima di giocare Alex Sandro e Juan Cuadrado dovrebbero sottoporsi anche alla visita di idoneità, un passaggio necessario per rientrare in campo. È quindi una piccola "corsa contro il tempo", ma sulla carta non è impossibile vedere i due laterali (o anche solo uno dei due) almeno fra i convocati del match di domenica sera.

Insomma, queste sono ore di attesa per la Juventus. Intanto, in casa bianconera arrivano buone notizie anche da Federico Chiesa e Weston McKennie. Entrambi, oggi 15 gennaio, hanno lavorato parzialmente in gruppo.

Chiesa e McKennie verso il recupero

La Juventus, per la partita contro l'Inter avrà a disposizione Federico Chiesa e Weston McKennie. Entrambi hanno accusato dei problemi fisici nel match contro il Sassuolo, ma fortunatamente stanno bene. Chiesa va verso una maglia da titolare, mentre McKennie è in ballottaggio con Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur.

I dubbi in casa Juventus, però, non riguardano solo il centrocampo, ma anche la difesa. Infatti, resta da capire chi prenderà il posto di Matthijs De Ligt. Il numero 4 juventino è fermo a causa del Covid-19 e difficilmente riuscirà a negativizzarsi in vista della sfida contro l'Inter.

Per questo motivo è aperto il ballottaggio tra Merih Demiral e Giorgio Chiellini per affiancare Leonardo Bonucci. Il dubbio verrà risolto solo nelle ore che precederanno la partita. Anche perché Chiellini viene da diversi mesi di inattività ed è rientrato in campo pochi giorni fa contro il Genoa. Dunque, bisognerà capire se il capitano della Juventus avrà i 90 minuti nelle gambe per giocare contro l'Inter.

Nessun dubbio in attacco

L'unico reparto in cui Andrea Pirlo non ha dubbi è l'attacco. Infatti, la Juventus si affiderà ai suoi titolarissimi, ovvero Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. I due attaccanti bianconeri hanno una grande intesa come ha rivelato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport: " Lo conosco talmente bene che a volte gli metto dei palloni dove la maggior parte dei giocatori non arriverebbe mai".

Inoltre, domenica 17 gennaio, tra i titolari della Juventus dovrebbe esserci anche Aaron Ramsey: il numero 8 gallese dovrebbe agire sulla corsia di sinistra.

Ogni dubbio di formazione Andrea Pirlo lo risolverà nelle prossime ore e in modo particolare risulterà utile la seduta di sabato 16 gennaio quando sarà in programma un allenamento mattutino. Al termine della quale ci sarà la conferenza stampa dell'allenatore della Juventus, che si terrà alle 14:30.