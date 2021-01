Questa mattina 13 gennaio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della sfida contro il Genoa. Per questa sfida Andrea Pirlo farà un po' di turnover anche perché domenica 17 gennaio ci sarà la sfida contro l'Inter. Inoltre, il tecnico bresciano dovrà fare a meno di Juan Cuadrado, Alex Sandro, Matthijs De Ligt, Paulo Dybala, Federico Chiesa e Weston McKennie. I primi tre sono alle prese con la Covid-19, mentre l'argentino sarà fermo per i prossimi 15/20 giorni. Chiesa e McKennie, invece, dovrebbero recuperare per la gara contro l'Inter. Dunque, la Juventus visti i tanti impegni deve dosare le forze e in modo particolare contro il Genoa ci sarà un turno di riposo per Cristiano Ronaldo.

CR7 sarà in panchina e i titolari in attacco saranno Dejan Kulusevski e Alvaro Morata.

Cambi in Coppa Italia per la Juventus

La Juventus, in Coppa Italia, farà un po' di turnover per preservare alcuni titolari in vista delle sfide contro l'Inter e contro il Napoli. In porta ci sarà Gianluigi Buffon. Davanti a lui sfiora una piena a quattro composta da Merih Demiral, Radu Dragusin, Giorgio Chiellini e Gianluca Frabotta. Mentre Danilo e Leonardo Bonucci godranno di un turno di riposo. A centrocampo sulla destra dovrebbe esserci Federico Bernardeschi, in mezzo ci saranno Arthur e Adrien Rabiot, a sinistra, invece, dovrebbe agire Manolo Portanova. Dunque, Andrea Pirlo proporrà alcune novità anche perché gli assenti saranno parecchi. La Juventus spera che almeno Alex Sandro e Juan Cuadrado riescano a negativizzarsi dal Covid - 19 entro la sfida contro l'Inter.

Per il brasiliano sono passati dieci giorni da quando è risultato positivo al Coronavirus e dovrebbe sottoporsi ad un tampone di controllo. Se il test sarà negativo Alex Sandro potrà tornare a disposizione altrimenti dovrà aspettare un nuovo controllo.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Buffon; Demiral, Chiellini, Dragusin, Frabotta; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Portanova; Kulusevski, Morata.

I convocati della Juventus

La Juventus, per il match, contro il Genoa avrà diverse defezioni e fra queste ci saranno anche Federico Chiesa e Weston McKennie. Entrambi non hanno riportato lesioni dopo il match contro il Sassuolo, ma il loro obiettivo è quello di tornare al top per la sfida contro l'Inter. Inoltre, la Juventus mercoledì 20 gennaio sarà impegnata nella Supercoppa contro il Napoli perico visti i tanti impegni non si vorranno correre rischi.

Per questo motivo, in Coppa Italia ci sarà ampio turnover. Ecco i convocati di Andrea Pirlo per il match contro il Genoa: Buffon, Pinsoglio, Szczesny; Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta, Wesley, Cappellini; Arthur, Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Kulusevski, Portanova, Ranocchia; Morata, Cristiano Ronaldo, Rafia, Felix Correia.