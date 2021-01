Domenica 24 gennaio alle ore 12:30 ci sarà Juventus-Bologna, partita valida per il 19° turno di Serie A. I bianconeri, nella giornata scorsa, sono usciti sconfitti dal match di San Siro contro l'Inter di Conte, che si è imposta per 2-0 grazie ai gol di Barella e Vidal. I rossoblu, invece, hanno fatto bottino pieno nell'incontro casalingo con Verona di Juric, col risultato di 1-0 per merito del rigore trasformato da Orsolini.

Le statistiche tra le due compagini durante le ultime otto partite disputate in campionato vedono il predominio assoluto della Vecchia Signora, che è uscita vittoriosa dal campo di gioco nella totalità delle occasioni.

Juventus, tornare a vincere per non perdere la vetta

Andrea Pirlo e la sua Juventus sono usciti con le ossa rotta dal Derby d'Italia, sia sul piano del gioco che su quello del risultato finale. Rimettersi in carreggiata già da questo match col Bologna sarebbe fondamentale per rimanere aggrappati alla vetta della classifica. Il tecnico lombardo, per tentare di tornare alla vittoria, potrebbe scegliere il classico 4-4-2, con Buffon come estremo difensore. Quartetto difensivo che, con tutta probabilità, sarà composto da Danilo e Frabotta come terzini, nel frattempo Bonucci e Chiellini si piazzeranno al centro. In mezzo al campo, invece, dovremmo trovare dal primo minuto Arthur e McKennie a far da scudo centrale, con Chiesa e Kulusevski sulle fasce.

Infine, il tandem offensivo è probabile che sia nuovamente affidato alla coppia Morata-Ronaldo.

Bologna, probabile 4-2-3-1 per Mihajlović

Mister Mihajlović ed il suo Bologna hanno vinto soltanto un match in trasferta durante questa stagione e puntare alla seconda vittoria fuori dalle mura amiche con i bianconeri sarà un'ardua impresa. Per tentare di impensierire la Juventus, il tecnico ex Milan potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Skorupski tra i pali.

Tomiyasu e Hickey saranno, c'è da scommetterci, i terzini dell'incontro con Danilo e Paz che completeranno il reparto posizionandosi a centro difesa. Linea mediana che sarà presumibilmente composta da Svanberg e Dominguez, mentre sulla trequarti campo dovremmo trovare, almeno inizialmente, Orsolini, Vignato e Soriano. Vertice offensivo rossoblu che sarà affidato a Rodrigo Palacio.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna:

Juventus (4-4-2): Buffon, Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta, Chiesa, Arthur, McKennie, Kulusevski, Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey, Dominguez, Svanberg, Orsolini, Vignato, Soriano, Palacio, Allenatore: Siniša Mihajlović