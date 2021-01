Questa mattina 16 gennaio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro l'Inter. Per i bianconeri sono arrivate buone notizie dall'infermeria, visti i recuperi di Federico Chiesa e di Weston McKennie. Entrambi hanno recuperato dai rispettivi acciacchi e potranno essere a disposizione di Andrea Pirlo: in particolare Chiesa sarà quasi certamente titolare, mentre McKennie è in ballottaggio con Aaron Ramsey. Gli altri dubbi di formazione riguardano la difesa e il centrocampo, visto che Andrea Pirlo sta studiando anche qualche alternativa per arginare in particolare le incursioni provenienti dalla corsia di destra.

La Juventus ritrova i titolarissimi

Per la gara contro l'Inter, Andrea Pirlo schiererà i suoi uomini migliori. Il tecnico della Juventus in tutti i reparti si affiderà alle sue certezze anche se avrà assenze importanti come quella di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese è risultato positivo al Covid-19 lo scorso 8 gennaio e, per ora, non si è ancora negativizzato.

Dunque, De Ligt non dovrebbe essere a disposizione della Juventus e al suo posto ci sarà Giorgio Chiellini. Ad annunciare il ritorno tra i titolari del numero 3 juventino è stato lo stesso Pirlo in conferenza stampa: "È carico e pronto per giocare. Per noi è un valore aggiunto". Quindi Chiellini, contro l'Inter si riprenderà il suo posto al fianco di Leonardo Bonucci. Mentre ai loro lati ci saranno Danilo e Gianluca Frabotta.

Non è da escludere nemmeno l'inserimento di Merih Demiral sulla destra, con l'esterno brasiliano che potrebbe essere spostato a sinistra.

Ogni dubbio, Andrea Pirlo lo risolverà comunque solo domani 17 gennaio. La Juventus infatti, domenica mattina, si ritroverà alla Continassa e poi la squadra partirà alla volta di Milano.

Morata e CR7 in attacco

La Juventus, in queste ore, attende il responso dei tamponi dei suoi tre giocatori positivi a Covid-19.

Al momento, però, non sono ancora arrivate notizie ufficiali da parte del club e quindi per ora Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthijs De Ligt non dovrebbero far parte dei convocati per la gara contro l'Inter.

Per il resto i giocatori bianconeri sono tutti a disposizione e Andrea Pirlo deve risolvere alcuni ballottaggi: la maggior parte dei nodi da sciogliere riguarda il centrocampo.

In modo particolare resta da capire chi giocherà in mezzo e chi agirà sulla sinistra. In mezzo si va verso la coppia formata da Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, ma resta in corsa anche Weston McKennie. L'americano, però, è in ballottaggio pure per il ruolo di esterno sinistro: in questo caso si contende un posto con Ramsey. In attacco, invece, non ci sono dubbi e la Juventus punterà su Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.