La Juventus continua la ricerca sul mercato di giovani talenti. La strategia della società bianconera negli ultimi due anni è stata proprio quella di investire su profili dalle grandi potenzialità con l'idea di farli crescere alla Continassa nella squadra Primavera o eventualmente nell'under 23. Per i giocatori considerati già pronti spesso la miglior soluzione è stata quella del prestito in società di Serie A o Serie B per concedere l'opportunità di giocare da titolari. Proprio questa potrebbe essere la strategia adottata anche per il terzino destro americano Bryan Reynolds. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe praticamente definito l'acquisto del classe 2001 del Dallas Fc, società che gioca nella Major League Soccer.

Il giocatore costerebbe circa 7,5 milioni di euro ma sarebbe inizialmente pagato dal Benevento, che lo tessererebbe. Questo perché la Juventus in questa stagione ha già acquistato due giocatori extracomunitari (Arthur Melo e Weston McKennie) e non può tesserarne altri.

Reynolds dovrebbe essere acquistato per 7,5 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe definendo l'acquisto del terzino destro Bryan Reynolds. Un affare in sinergia con il Benevento, squadra in cui il giocatore si trasferirebbe fino a giugno. La società bianconera non può tesserarlo essendo extracomunitario, da lì la scelta di definire un acquisto in collaborazione con la società campana, alla ricerca di un terzino destro. Non è escluso che la Juventus, oltre a pagare a giugno i 7,5 milioni di euro per acquistare Reynolds, possa concedere al Benevento una sorta di indennizzo per la valorizzazione del giocatore.

Il terzino americano dalla prossima stagione diventerebbe quindi il vice Cuadrado e avrebbe l'occasione di diventare compagno di squadra del suo connazionale McKennie.

Il mercato della Juventus

La Juventus, oltre a definire l'acquisto di Reynolds, starebbe limando i dettagli anche per la trattativa che dovrebbe portare il centrocampista Nicolò Rovella a Torino.

Il talento classe 2001 del Genoa dovrebbe rimanere nella società ligure fino a fine stagione. La società bianconera avrebbe deciso di anticipare i tempi per Rovella (nonostante fosse in scadenza di contratto con il Genoa a giugno 2021) proprio perché anche Roma e Inter stavano lavorando sul giocatore. Al Genoa dovrebbero finire due giocatori, ovvero il centrocampista Manolo Portanova e la punta della Juventus under 23 Elia Petrelli.

Sempre dal Genoa potrebbe arrivare a gennaio un ulteriore rinforzo: si tratta di Gianluca Scamacca. La punta in prestito ai liguri ma di proprietà del Sassuolo potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto.