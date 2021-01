La Juventus anche contro l'Inter ha subito gol. Nonostante il rientro di Chiellini (a detta di molti il migliore in campo per i suoi), la squadra bianconera si è vista infilare per ben due volte da Vidal e Barella. Un bottino che sarebbe potuto essere più consistente qualora Lukaku e Lautaro Martinez non avessero sbagliato diversi gol davanti alla porta. Le difficoltà difensive di Bonucci non sono passate inosservate a tal punto che molti giornali parlano già di una possibile cessione del difensore centrale a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera non sarebbe soddisfatta delle prestazioni fin qui offerte dal nazionale italiano.

Per questo potrebbe partire a giugno, magari direzione Manchester City, società in cui vanta un estimatore per eccellenza, ovvero il tecnico Guardiola. Per quanto riguarda il possibile sostituto, la Juventus potrebbe investire sul centrale dell'Inter Stefan De Vrij. A favorire il possibile approdo a Torino del nazionale olandese potrebbe essere il suo agente sportivo Mino Raiola.

Raiola potrebbe portare De Vrij alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe investire in estate su Stefan De Vrij. L'olandese sarebbe considerato il sostituto ideale di Bonucci, criticato in maniera aspra dai tifosi bianconeri in questa prima parte della stagione. Il difensore dell'Inter ha una valutazione di circa 50 milioni di euro (fonte transfermarkt.it).

Un'eventuale offerta da parte della Juventus potrebbe essere presa in considerazione anche per la difficile situazione finanziaria che sta vivendo attualmente l'Inter. Come è noto infatti la proprietà Suning ha ufficializzato la volontà di cedere la proprietà e sta trovando degli acquirenti. Situazione che potrebbe agevolare eventuali società interessate ai giocatori nerazzurri.

L'arrivo a Torino di De Vrij potrebbe essere facilitato dal suo agente sportivo, Mino Raiola, da sempre vicino dal punto di vista professionale alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus però la prossima estate dovrà investire anche su un centrocampista. Le difficoltà riscontrate contro l'Inter sono dovute soprattutto ad un centrocampo che è sembrato inferiore a livello tecnico e fisico a quello dell'Inter.

Per questo potrebbero lasciare Torino a giugno Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Cessioni che potrebbero finanziare un grande acquisto sulla mediana. Piace Paul Pogba, destinato a lasciare il Manchester United a fine stagione. La valutazione di mercato del francese di circa 60 milioni di euro ma nei prossimi mesi potrebbe diminuire di qualche milione. Oltre al francese la Juventus segue Manuel Locatelli del Sassuolo e Rodrigo De Paul dell'Udinese.