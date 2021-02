La Juventus, in questi giorni, sta lavorando per lasciarsi alle spalle la sconfitta di Napoli e si sta proiettando alla Champions League. La stagione è lunga e Andrea Pirlo è concentrato solo sul campo. Ma c'è già chi pensa al futuro della Juventus e potrebbero esserci novità soprattutto a livello dirigenziale. Infatti, il giornalista Paolo Bargiggia, tramite Twitter, ha rivelato che Beppe Marotta potrebbe tornare a Torino: "A fine stagione Beppe Marotta torna alla Juventus ma ha chiesto che non ci sia più Paratici". Questa è la notizia rilanciata dal giornalista nella giornata di ieri 14 febbraio.

Per #sanvalentino2021 vi do questo scenario piuttosto stuzzicante, quasi meglio della festa degli innamorati: a fine stagione Beppe Marotta torna alla @juventusfc ma ha chiesto che non ci sia più Paratici. Prime fughe dalla barca @Inter ?

Bargiggia parla della Juventus

Qualche anno fa, la Juventus e Beppe Marotta decisero di separare le loro strade. L'ex ad bianconero ha poi scelto di andare all'Inter. Ma adesso le strade di Marotta e della Juventus potrebbero riunirsi come ha spiegato Paolo Bargiggia. Secondo il giornalista, l'ad avrebbe però posto una condizione per il ritorno a Torino, ovvero che in società non ci sia più Fabio Paratici. Infine Paolo Bargiggia ha scritto che dall'Inter potrebbe esserci qualche cambiamento: "Prime fughe dalla barca Inter?".

Adesso non resta che attendere di capire se Marotta tornerà alla Juventus oppure no.

La Juventus pensa al campo

Paolo Bargiggia si è soffermato sul futuro societario della Juventus, ma la squadra in queste ore è concentrata soprattutto sui prossimi impegni. Andrea Pirlo e i suoi ragazzi stanno preparando la sfida di mercoledì 17 febbraio contro il Porto.

Per questa partita il tecnico bresciano dovrà fare a meno di Juan Cuadrado che dovrebbe saltare anche il match contro il Crotone del 22 febbraio. Dunque, al suo posto ci sarà Danilo. Per la gara di Champions League la Juventus spera di recuperare Paulo Dybala. Il numero 10 juventino sta lavorando per lasciarsi alle spalle l'infortunio al ginocchio.

Chiaramente Dybala, qualora dovesse farcela, partirebbe dalla panchina. Per il resto Andrea Pirlo non dovrebbe fare molti cambi di formazione. In difesa dovrebbe esserci la conferma di Giorgio Chiellini e al suo fianco dovrebbe rivedersi Leonardo Bonucci, mentre sulla sinistra agirà Alex Sandro. A centrocampo ci sarà l'assenza di Arthur e i titolari saranno Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. Mentre sulla destra sarà confermato Federico Chiesa. Sulla sinistra, invece, resta da capire come sta Weston McKennie. L'americano è alle prese con problema all'anca perciò bisognerà capire quanti minuti ha nelle gambe. Se non dovesse partire dal primo minuto al suo posto dovrebbe giocare Federico Bernardeschi. Domani 16 febbraio, la Juventus si allenerà al mattino al JTC poi la squadra, nel pomeriggio, partirà per il Portogallo.