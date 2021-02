Il Milan è in testa alla classifica di Serie A Tim dopo 21 giornate ed l'obiettivo di conquistare lo scudetto sembra non essere più un'utopia. La dirigenza rossonera ha regalato diversi rinforzi a Stefano Pioli durante il Calciomercato invernale, completando la rosa in ogni reparto. I rossoneri, però, avrebbero anche dei piani per il calciomercato estivo e avrebbero deciso di puntare su Florian Thauvin del Marsiglia. La suggestione lanciata dal giornalista Paolo Condò, però, riguarda anche il centrale spagnolo in scadenza col Real Madrid, Sergio Ramos.

Calciomercato Milan, Thauvin sarebbe il rinforzo per la fascia

Il Milan ha conquistato tre punti importanti a San Siro, segnando quattro reti al Crotone per riconquistare il primo posto in classifica. Con l'estate che si avvicina velocemente, sarebbero già in corso i lavori per rafforzare la rosa. I rossoneri hanno sorpreso tutti in questa stagione e sono ancora in lotta per lo scudetto, con un margine di nove punti dal quinto posto. Si avvicina, insomma, il ritorno in Champions League e per l'estate sarebbero previsti rinforzi. Stefano Pioli ha già una rosa competitiva, per la maggior parte, ma la corsia di destra forse avrebbe la necessità di essere migliorata. Il rendimento di Alexis Saelemaekers ha sicuramente rispettato le attese, ma lo stesso non si può dire di Samu Castillejo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, il Milan ha nel mirino un calciatore francese.

Per un #Milan competitivo in ogni zona del campo servirebbe un rinforzo di qualità sul binario di destra: #Thauvin potrebbe essere l'uomo giusto. Contatti sempre in corso con gli agenti del 🇫🇷 — Daniele Longo (@86_longo) February 7, 2021

Il giocatore in questione è Thauvin, il cui contratto con il Marsiglia scadrà in estate.

Potrebbe essere l'uomo giusto per rafforzare questa rosa, come afferma Longo, e il Milan è in costante contatto con il suo agente per un possibile trasferimento.

Calciomercato Milan, Condò suggerisce un tentativo per Ramos

Il Milan avrebbe avuto alcuni colloqui esplorativi con Sergio Ramos, il cui contratto con il Real Madrid scadrà il prossimo giugno, tuttavia le sue richieste sono alle stelle secondo quanto affermato dal giornalista Condò.

Il giornalista, unico italiano a votare per il Pallone d'Oro, ha aggiunto: “Un amico di Madrid mi ha detto che Sergio Ramos non resterà la prossima stagione. So per certo che, se Paolo Maldini lo chiamasse direttamente, prenderebbe seriamente in considerazione l'idea di passare al Milan. Sarebbe un grande onore per lui giocare con i rossoneri. Quando ho trasmesso questa informazione, i dirigenti mi hanno detto che avevano chiesto informazioni, ma l'ingaggio richiesto è troppo altro, quindi credo che andrà al PSG o in un club della Premier League". Dopo oltre 15 anni e 668 presenze con le Merengues, il difensore 34enne potrebbe davvero lasciare la squadra spagnola. Secondo Marca, il punto critico nella trattativa non è lo stipendio, in quanto lo spagnolo sarebbe disposto ad un taglio di stipendio, ma la durata dell'accordo, poiché i Galacticos preferirebbero un contratto a breve termine.