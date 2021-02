Sembra essere improbabile che l'attaccante Odsonne Edouard rimanga al Celtic oltre la stagione in corso, ed il Milan sarebbe uno dei club interessati al francese. Edouard, che è stato valutato 35 milioni di sterline dal Daily Star, è stato oggetto di voci di mercato che lo avrebbero accostato a club come Arsenal, West Ham e Real Madrid durante il suo periodo in Scozia. Il 23enne, che ha segnato 15 gol in sole 10 partite con la nazionale francese Under 21, dovrebbe dunque lasciare gli scozzesi in estate. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', invece, l'attaccante potrebbe rientrare nei piani futuri del club rossonero

Calciomercato Milan, possibile interesse per Edouard

Anche altre squadre di Serie A come Juventus, Napoli, Roma, Atalanta, Lazio e Samp sono state accostate all'ex attaccante del Paris Saint Germain, ma anche la capolista Milan potrebbe unirsi alla schiera di pretendenti.

Edouard è approdato al club scozzese in prestito nell'agosto 2017 ed è stato successivamente acquistato a titolo definitivo nel giugno 2018. Per i club inglesi soddisfare le richieste del Celtic non sarebbe un problema, ma probabilmente gli scozzesi rifiuteranno anche offerte superiori ai 20 milioni di sterline in questa sessione di Calciomercato. Il giocatore, infatti, forma una coppia perfetta con Leigh Griffiths, e gli scozzesi potrebbero rimandare qualsiasi decisione sul suo futuro all'estate. A quel punto, la porta sarebbe aperta per il Milan, se i rossoneri saranno ancora alla ricerca di un attaccante.

Il punto dell'ex calciatore Marco Negri su Edouard

Nell'intervista rilasciata al 'Sunday Post', l'ex calciatore Marco Negri, si è soffermato sul futuro dell'attaccante francese.

Negri, che ha giocato nei Rangers alla fine degli anni '90 e conosce molto bene la Scozia, ha detto: "mi piacerebbe vedere Edouard in Serie A un giorno, piuttosto che in Inghilterra. Per me, sembra un attaccante moderno classico. Ha il fisico perfetto, una buona tecnica e i suoi movimenti sono molto intelligenti. Allo stesso tempo, credo che potrebbe ancora imparare molto giocando con giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo alla Juventus, o Zlatan Ibrahimovic del Milan.

Questi sono giocatori che sono grandi campioni, i migliori al mondo. Quindi sarebbe una vera opportunità per lui, e da non sprecare". Alla domanda riguardo la sua opinione sul futuro dell'ex attaccante del Psg: "Dei due club con cui è stato legato nel mio paese, credo che probabilmente i rossoneri sarebbero l'opzione migliore", ha detto Negri, che ha concluso la sua carriera da giocatore con Perugia.

"Stanno costruendo un nuovo progetto per il futuro, quindi ci sarebbe la possibilità di far parte di qualcosa di veramente grande".