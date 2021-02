Un inizio di stagione importante, poi l'inevitabile calo poi la ripresa da gennaio. La crescita tecnica e fisica del centrocampista offensivo Dejan Kulusevski in questi primi mesi di esperienza professionale alla Juventus è stata notevole. Attualmente il bilancio stagionale ci dice che ha disputato 17 partite in campionato realizzando tre gol e fornendo un assist. In Champions League invece fino ad adesso sono quattro le presenze con un assist mentre in Coppa Italia il bottino è ancora più consistente. Due partite giocate, due gol e altrettanti assist. Una delle reti realizzate è arrivata nei quarti di finale contro la Spal, in maniera anomala per lui in quanto ha segnato con il piede destro.

Proprio questo è stato uno degli argomenti affrontati dal centrocampista offensivo in una recente intervista ad un giornale svedese. Il giocatore ha voluto fare una vera e propria promessa ai suoi tifosi dichiarando: "Mi allenerò ancora di più con il piede destro, mi piace essere in grado di utilizzare entrambi i piedi, perché è più facile segnare come è successo nel match di Coppa Italia contro la Spal".

Dejan Kulusevski sul suo stato di forma

Il centrocampista offensivo della Juventus Dejan Kulusevski si è soffermato sul suo attuale stato di forma, sottolineando di sentirsi molto bene in questo momento. D'altronde sta segnando molto, aiuta molto i suoi compagni con assist decisivi ed inoltre la Juventus sta ottenendo vittorie importanti. Ha poi aggiunto: "Per me è importante continuare così, farmi trovare pronto, perché adesso arriva il momento più divertente della stagione".

D'altronde sarà un mese impegnativo per la Juventus, campionato, semifinali di Coppa Italia e la Champions League. Ha poi rivelato un'ulteriore sua ambizione, gli Europei 2021 con la nazionale svedese. Ha infatti dichiarato: "Ci arriverò stanco come tutti, ma pronto, abbiamo una buona nazionale". Si è poi soffermato sulla stagione fin qui disputata dalla Juventus.

Ha infatti dichiarato: "Abbiamo avuto tanti alti e bassi, ma nel calcio è così, a volte va tutto bene, altre volte è complicato". Ha poi sottolineato che continuerà a lavorare per farsi trovare pronto affrontando il tutto con calma e rilassatezza.

I prossimi impegni della Juventus

Campionato, Coppa Italia e Champions League. Sarà un mese impegnativo per la Juventus quello di febbraio, in cui la squadra di Andrea Pirlo giocherà ogni tre giorni.

Anche perché al campionato e alla Coppa Italia si aggiungerà anche il tanto atteso ritorno della Champions League. Mercoledì 17 febbraio alle ore 20:45 ci sarà infatti l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Il ritorno invece è previsto due settimane dopo a Torino.