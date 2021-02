La Juventus lo scorso Calciomercato estivo ha investito molto sul mercato. Parte del budget è stato destinato all'acquisto di talenti giovani. Fra questi spicca il centrocampista offensivo Federico Chiesa, arrivato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto per circa 60 milioni di euro. Su Federico Chiesa si è soffermato il presidente della società toscana Rocco Commisso, che non ha risparmiato frecciatine al suo ex giocatore. Il massimo dirigente ha dichiarato: "La mia più grande delusione è stata Federico Chiesa, ogni giorno manda messaggi d'amore alla Juventus". Commisso ha aggiunto che quando era alla Fiorentina il giocatore non dedicava mai parole al miele alla società toscana.

Sostegno economico alla Fiorentina da parte di Commisso

In una recente intervista Rocco Commisso ha voluto parlare della situazione della sua Fiorentina. Il presidente ha sottolineato come il coronavirus stia pesando in maniera evidente sulle finanze della società toscana. Il dirigente ha dichiarato che ha utilizzato circa 60-70 milioni di euro per sostenere economicamente la società toscana in questo periodo di difficoltà. Sul futuro professionale di Prandelli sulla panchina della Fiorentina, Commisso ha invece dichiarato: "Prandelli ha tutto il mio sostegno ma anche stavolta qualcuno aveva cominciato a criticarlo". Il presidente ha precisato che dopo la gara contro lo Spezia non ha più sentito critiche nei riguardi dell'attuale allenatore della Fiorentina.

La riconferma di Prandelli sarà valutata a fine stagione

In merito ad una possibile riconferma anche la prossima stagione del tecnico, Commisso ha aggiunto che verrà fatta una valutazione a fine stagione. Commisso si è poi soffermato sul nuovo centro sportivo della Fiorentina a cui sta lavorando. Sul Viola Park ha dichiarato: "Per me è un orgoglio lasciare qualcosa di importante a Firenze che resterà anche dopo di me".

Il presidente ha poi sottolineato che ha dovuto investire 85 milioni di euro per il centro sportivo.

L'ipotesi nuovo stadio a Firenze

Rocco Commisso ha parlato anche della questione stadio e della probabilità che la società toscana possa realizzarlo in zona Campi a Firenze. A tal riguardo ha dichiarato: "Aspetto di capire dalle istituzioni se si intende portare la tramvia come a Campo di Marte".

Sull'ipotesi per la Fiorentina di giocare ad Empoli il presidente ha dichiarato che si è trattata solo di una battuta.