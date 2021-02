Negli ultimi giorni lo scontro verbale Conte-Agnelli in Juventus-Inter di Coppa Italia ha riempito le prime pagine dei giornali sportivi. A cercare di smorzare i toni ci ha pensato il tecnico dell'Inter, che nella conferenza stampa di presentazione del match di campionato contro l'Inter, si è scusato con tutti per la reazione avuta. Secondo l'allenatore pugliese il suo atteggiamento non è stato edificante né d'esempio e non doveva rispondere ad una provocazione del presidente della Juventus. Tanti addetti ai lavori però hanno deciso di dare la loro considerazione sul litigio. Fra questi anche l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti.

Quest'ultimo ha giustificato la diatriba fra i due sottolineando come quando la posta in palio è alta possano esserci dei diverbi accesi. Ha infatti dichiarato: "Una vecchia ruggine che salta fuori fra Antonio Conte e Andrea Agnelli. Non è stata apprezzabile, ma può capitare". Secondo l'ex presidente dell'Inter l'assenza del pubblico ha amplificato ulteriormente l'episodio. Moratti ha poi aggiunto: "Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus".

Le reazione dei tifosi della Juventus alle parole di Massimo Moratti

Sui social alcuni tifosi della Juventus hanno deciso di rispondere alle dichiarazioni di Massimo Moratti rilasciate a Radio Kiss. Un utente ha scritto: "E' il gesto dell'ombrello cosa è? Non è equiparabile a un dito medio in bella vista?

Per non parlare delle intercettazioni fatte con il suo compare di merende Tronchetti Provera, operazione volgare e neanche punita legalmente. Agnelli è un Santo paragonato a Moratti". Un altro utente ha definito ipocrita le parole dell'ex presidente dell'Inter. Ancora più polemica la risposto di un utente, presumibilmente tifoso juventino, che ha scritto ironicamente: "Ci mancherebbe altro , lui è un onesto, anche in questo caso, in cui non dice la verità, come Oriali, Tronchetti Provera, Facchetti, Guido Rossi, tutti "BEATI ANGELI" che non hanno mai fatto nulla di male o illegale".

Il gesto dell'ombrello di Massimo Moratti ai tifosi della Roma

Diversi utenti hanno criticato Moratti per le dichiarazioni a Radio Kiss Kiss definendo poco coerente. Tanti hanno infatti ricordato il gesto dell'ombrello fatto ai tifosi della Roma in occasione di un match di campionato fra Roma e Inter. Gesto avvenuto dopo il gol di Samuel Eto'o. Tanti invece hanno menzionato il famoso gesto delle 'manette' di Mourinho in riferimento ad un presunto errore arbitrale a sfavore dell'Inter.

Dai commenti di molti tifosi juventini si nota come la ferita 'Calciopoli' è rimasta evidentemente ancora aperta.