La 23^ giornata di Serie A è alle porte: inizia infatti questo venerdì 19 febbraio alle 18:30 con Fiorentina-Spezia, per finire poi lunedì 22 alle 20:45 con Juventus-Crotone. Sarà dunque una lunga giornata anche per il Fantacalcio.

Ci soffermiamo quindi su alcuni consigli per prepararsi al meglio ed evitare rimpianti, proponendo 11 possibili titolari da schierare in un ideale 3-4-3.

Portiere

Juan Musso: è uno dei top di reparto al Fantacalcio, e anche in questa giornata si può schierare senza troppi patemi. La sua Udinese affronterà un Parma in piena crisi realizzativa e non solo. Il rischio di subire almeno un gol c’è, ma difficilmente il portiere argentino porterà un’altra insufficienza come nella scorsa giornata.

Difesa

Acerbi: una garanzia di professionalità e rendimento, il centrale italiano è la certezza della difesa biancoceleste. In casa contro la Samp non sarà una partita semplicissima, soprattutto vista la forma dell’ex di turno Keita Balde, ma “il sindaco” non si discute. Da schierare, anche perché molto pericoloso sui calci piazzati.

Godin: sontuosa prestazione contro l’Atalanta, anche se culminata con una sconfitta per il suo Cagliari. Potrebbe portare un altro buon voto anche in questa giornata. La sua esperienza potrà essere decisiva per portare punti ed ossigeno alla squadra sarda.

Spinazzola: spina nel fianco per molte difese avversarie, una costante fonte di gioco per la squadra di Fonseca. I bonus al Fantacalcio mancano da troppo tempo: che sia questa la volta buona?

A Benevento si prospetta una gara ricca di gol ed emozioni.

Centrocampo

Locatelli: dopo un periodo di flessione, il giovane centrocampista della nazionale italiana sembra essere tornato a livelli da top. Nel derby contro il Bologna può essere schierato. Non tanti bonus per Locatelli, ma spesso da 6,5.

Chiesa: il suo gol in Champions, contro il Porto, ha ridato speranza alla Juventus di poter passare il turno.

L’ex fiorentino è l’uomo in più in questo momento per Andrea Pirlo. Proverà a mantenere questo periodo di forma anche in zona gol. Attenzione solo al rischio turnover, ma difficilmente resterà a guardare tutta la partita dalla panchina. Da schierare per evitare rimpianti.

Zaccagni: al rientro dalla squalifica, il trequartista di Juric va schierato.

Può inventare la giocata in qualsiasi momento e il Verona ha bisogno dei suoi gol. Non una sfida semplice quella con il Genoa, ma Zaccagni può fare la differenza in tutte le occasioni.

Luis Alberto: sarà la classica partita in cui la sua classe può fare decisamente la differenza. La Lazio deve rifarsi della sconfitta con l’Inter e in vista della sfida di Champions serve un’iniezione di fiducia. Lo spagnolo può essere l’uomo giusto per spingere Inzaghi alla conquista dei tre punti.

Attacco

Berardi: ha segnato alla scorsa giornata, per la gioia di chi lo ha al Fantacalcio. Dopo settimane di attesa, Berardi è tornato e non vuole più lasciare il campo. In vista degli Europei, Mimmo vuole ritagliarsi il suo spazio e conquistare un posto nella nazionale di Mancini.

Attenzione anche alle sue punizioni.

Joao Pedro: il Cagliari ha assoluto bisogno di punti salvezza, di conseguenza dovrà aggrapparsi ai gol del brasiliano. Di Francesco non può sbagliare, contro il Torino è sfida decisiva. Interessante la sfida a distanza con Belotti: chi la vincerà?

Vlahovic: rigenerato dalla “cura Prandelli”, il giovane attaccante sembra inarrestabile. 8 gol nelle ultime giornate. Da confermare nel vostro tridente. Nel primo match di giornata, la sua Fiorentina affronterà lo Spezia, reduce dalla grande vittoria contro il Milan. In ogni caso, non si può tenere in panchina.