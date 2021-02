La Juventus durante il calciomercato invernale si è dedicata soprattutto all'acquisto di giovani talenti per l'under 23. D'altronde il lancio della seconda squadra ha permesso e sta permettendo alla società bianconera di allevare tanti giovani alla Continassa. La Juventus under 23 sta disputando un buon campionato in Serie C ed è in piena corsa per la qualificazione ai playoff per la promozione in Serie B. Per rinforzare la squadra sono arrivati ben cinque giocatori alla corte del tecnico Lamberto Zauli. Prima il difensore centrale De Marino (dalla Pro Vercelli), poi il centrocampista di fascia sinistra Dabo (dal Nantes) infine Aké dall'Olympique Marsiglia.

Quest'ultimo è arrivato nello scambio che ha portato Tongya in Francia. A questi, nell'ultimo giorno di mercato, si sono aggiunti il centrocampista Compagnon e la punta Pecorino, entrambi classe 2001. A confermare queste due trattative la Juventus tramite i suoi canali ufficiali.

Ufficializzati gli acquisti di Compagnon e Pecorino

"Emanuele Pecorino, attaccante classe 2001, arriva a titolo definitivo dal Catania e firma un contratto fino al 2025. Mattia Compagnon, centrocampista classe 2001, arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Udinese. Benvenuti, ragazzi.". Con questo tweet la Juventus ha ufficializzato l'acquisto di due rinforzi importanti per l'under 23 guidata dal tecnico Lamberto Zauli. La punta ex Catania si è messo in evidenza questa stagione con la squadra etnea, che gioca attualmente in Serie C.

14 le presenze con 5 gol realizzati per il classe 2001.

Pecorino e Compagnon si sono messi in evidenza rispettivamente al Catania e al Potenza

Pecorino nell'estate 2019 si trasferì in prestito al Milan. Durò solo una stagione la sua esperienza con la Primavera rossonera. A fine stagione decise di ritornare a Catania. Poi l'opportunità Juventus under 23, colta dal giovane. Notato in Serie C anche il talento Compagnon, di proprietà dell'Udinese ma che nella prima parte della stagione ha giocato in prestito al Potenza.

In grado di disimpegnarsi sia come centrocampista centrale che sulla fascia sinistra, nella prima parte della stagione ha giocato 12 partite realizzando un gol e fornendo anche tre assist. Da qui la scelta di investire sul giovane in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

A proposito di giocatori classe 2001, la Juventus a gennaio ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Nicolò Rovella dal Genoa.

Rimarrà in prestito nella squadra ligure fino a giugno 2022. Nella trattativa sono stati inseriti due giocatori cresciuti proprio nella Juventus under 23. Si tratta del centrocampista Manolo Portanova e della punta Elia Petrelli. Quest'ultimo si è poi trasferito in prestito in Serie B, alla Reggina.