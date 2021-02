Lautaro Martinez è sempre più dell'Inter. Il Toro è pronto a vestire la maglia nerazzurra per altri tre anni fino al 2024. La società nerazzurra avrebbe deciso di blindare uno dei suoi uomini migliori, che grazie al terzo goal messo a segno nel 3-1 contro la Lazio di domenica scorsa, ha lanciato l'Inter in testa alla classifica del campionato. Lautaro è sempre più indispensabile per Conte, il tandem d'attacco con Lukaku funziona alla perfezione. I due sono al secondo posto come la coppia d'attacco più prolifica d'Europa.

Lautaro all'Inter fino al 2024

Il rinnovo di Lautaro non è stato affatto semplice.

Dopo una lunga trattativa si è arrivati ad un possibile accordo tra la dirigenza nerazzurra e i rappresentanti dell'argentino. Il contratto, in scadenza nel 2023, sarebbe stato prolungato di un anno, fino al 30 giugno 2024. Non si tratta, quindi, di un contratto quinquennale. Il club, desideroso di allungare la permanenza dell'argentino a Milano, avrebbero voluto prolungarlo di un altro anno, ma il procuratore non sarebbe stato disposto ad accettare questa condizione. Il problema per i nerazzurri riguarda l'imminente cessione societaria da parte di Suning, che ha espressamente richiesto di non alzare di troppo gli stipendi ai giocatori fino a che non sarebbe subentrato un altro socio. Per questo il contratto di Lautaro non può raggiungere i livelli di un big, almeno fino alla prossima stagione.

Dunque l'accordo sarebbe stato trovato a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus con l'annullamento della clausola rescissoria. Finora, infatti, il contratto del Toro era blindato da una clausola di 111 milioni di euro, valevole solo per l'estero. Una cifra molto alta, che nemmeno il Barcellona è riuscito a pagare la scorsa estate. Il club catalano ha sempre mostrato interesse per l'argentino, ma dopo aver pagato Griezmann alla stessa cifra l'anno prima e la pandemia non ha avuto più liquidità.

L'affare così è sfumato. Ora, per poter acquistare l'argentino, i vari club dovranno trattare con l'Inter, andando incontro alle richieste del club. Una vittoria di Beppe Marotta che, adesso, può avere in mano le redini del gioco di una possibile trattativa.

Situazione rinnovi Barella e Bastoni

L'Inter non vuole farsi sfuggire i giovani. Per questo la società sta pensando anche ai rinnovi di Barella e Bastoni.

L'ex Cagliari, annunciato come capitan futuro per il dopo Handanovic, ha un contratto fino al 2024. La firma per il prolungamento potrebbe arrivare dopo gli Europei, dove Niccolò sarà impegnato con la nazionale di Mancini. Stessa cosa, forse, varrà anche per il suo connazionale Bastoni. Per il difensore nerazzurro, però, i dirigenti dell'Inter sono più attivi e vorrebbero chiudere al più presto il discorso del rinnovo, prolungando la permanenza dell'azzurro a Milano fino al 2024 a 2,5 milioni di euro a stagione. Insomma l'Inter vuole blindare i suoi gioielli.