Nei giorni scorsi dall’Inghilterra è arrivata una notizia che potrebbe spaventare i tifosi dell'Inter. Secondo quanto riferito da un portale online, il club nerazzurro, a seguito degli ormai noti problemi economici palesati dal gruppo Suning, avrebbe bisogno di mettere ordine all’ultimo bilancio che ha evidenziato un passivo di 102 milioni di euro. Per questo motivo per la prossima estate il club meneghino potrebbe sacrificare in uscita uno dei suoi migliori calciatori per far cassa. Secondo il sito inglese il calciatore in questione sarebbe Achraf Hakimi che negli ultimi giorni di Calciomercato sarebbe stato seguito in maniera concreta dall'Arsenal.

Il club nerazzurro per il momento lo dichiara incedibile.

Hakimi nel mirino dell'Arsenal

L’Arsenal potrebbe dare l’assalto all’Inter per Hakimi in estate. I Gunners seguono l’esterno marocchino sin dai tempi del Real Madrid e nella prossima finestra di mercato potrebbero cercare di strapparlo ai nerazzurri, sfruttando la crisi economica che vive l’Inter. Gli stessi problemi economici che hanno costretto il club nerazzurro a rinviare la prima rata da 10 milioni di euro da pagare al Real per il cartellino proprio del giocatore classe 1998. Secondo il portale inglese, l’Arsenal farà una proposta concreta al club nerazzurro di circa 50 milioni di euro per portare Hakimi nella capitale londinese. Nell’idea della società inglese, Hakimi sarebbe il sostituto ideale di Bellerin, ormai in uscita dall’Arsenal.

Per convincere l’Inter, i Gunners offrirebbero più dei 40 milioni pagati dai nerazzurri al Real Madrid in modo da garantire loro una plusvalenza.

L'Inter risponde con un secco 'no'

Nonostante si tratti solo di retroscena, la risposta dell'Inter è già arrivata con un secco: “Il calciatore non è in vendita”. Questa sarà la linea che verrà mantenuta anche nel calciomercato della prossima estate, a prescindere se i proprietari saranno i medesimi o ci sarà una nuova proprietà.

Hakimi non è sul mercato, non c'è nessuna rivoluzione in vista. E il pagamento del suo cartellino al Real Madrid non è un problema. Il club nerazzurro infatti è adesso estremamente sereno perché aveva chiesto già da settimane il differimento del pagamento della prima rata al 30 marzo, dunque ci sono altri due mesi. Da parte del Real Madrid c'era stato un sì immediato, visti gli ottimi rapporti tra dirigenti.

Peraltro, l'obbligo di saldare ogni debito al 31 marzo forniva un'ulteriore garanzia al Real che verrà regolarmente pagato.

Achraf Hakimi è troppo importante per l'Inter. Era dai tempi di uno dei protagonisti del Triplete, il brasiliano Maicon, che la squadra nerazzurra non poteva disporre di un'arma così letale nella batteria degli esterni. Non a caso il ventiduenne nerazzurro è il calciatore col più alto valore di mercato in Serie A. L’esterno dell’Inter vale ben 113,7 milioni di euro. A stabilirlo è il Cies Football Observatory, centro di ricerche di Neuchatel, in Svizzera, che analizza diversi parametri e calcola così una stima del prezzo dei giocatori dei cinque maggiori campionati europei.

Sono già sei i gol messi a segno da Hakimi, a cui vanno aggiunti quattro assist: per distacco il miglior laterale destro del campionato.

Ha già battuto il suo precedente record di gol in un solo campionato - si era fermato a cinque nell'ultima stagione con il Borussia Dortmund - e appare in crescita continua sul piano della condizione atletica e della convinzione.