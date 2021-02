La Juventus a gennaio è stata protagonista del Calciomercato invernale insieme al Milan. I suoi investimenti però non hanno riguardato la prima squadra ma l'under 23 bianconera. Sono stati infatti acquistati il difensore centrale De Marino (proveniente dalla Pro Vercelli), il centrocampista Dabo (ex Nantes), il trequartista Aké (ex Olympique Marsiglia) e Pecorino (proveniente dal Catania). Ma è passato in secondo piano un ulteriore rinforzo, arrivato negli ultimi giorni di mercato insieme a Pecorino. Ci si riferisce a Mattia Compagnon, centrocampista offensivo classe 2001 che fino a qualche settimana fa giocava in prestito al Potenza.

Il giocatore, di proprietà dell'Udinese, si è trasferito in prestito con diritto di riscatto alla Juventus. Sul talentuoso classe 2001 si è soffermato il presidente del Potenza Salvatore Caiata. In una recente intervista rilasciata, in esclusiva, a TuttoJuve.com, ha infatti dichiarato di non essersi opposto al trasferimento del giovane alla Juventus nonostante sarebbe dovuto rimanere fino a fine stagione al Potenza. Ha poi parlato delle caratteristiche tecniche del giocatore dichiarando: "Tecnicamente è un grandissimo talento, possiede corsa, dribbling, sterzata e sinistro eccezionale".

Salvatore Caiata su Mattia Compagnon

Il presidente del Potenza Salvatore Caiata, parlando di Compagnon, ha sottolineato che se dovesse continuare ad impegnarsi come ha dimostrato nel Potenza potrà togliersi grandi soddisfazioni.

Si è poi soffermato sulle caratteristiche tecniche del giocatore, descrivendolo come un centrocampista offensivo di fascia che ama giocare sulla destra per rientrare sul suo piede preferito, il sinistro. Ha poi aggiunto: "Deve ancora migliorare, ma è molto giovane". Caiata si è detto convinto che il giocatore è pronto per la Juventus under 23 di Zauli sottolineando come abbia avuto un impatto importante nel Potenza nonostante non fosse sempre titolare.

Nei sei mesi di esperienza professionale nella squadra lucana ha realizzato un gol, fornendo tre assist e ha procurato due rigori.

Il presidente del Potenza sul futuro professionale di Compagnon

Il presidente del Potenza si è poi soffermato sul futuro professionale del giocatore e su quale potrebbe essere il suo percorso nei prossimi anni. Ha infatti dichiarato: "Gli auguro di fare una carriera importante, le qualità ci sono e fanno ben sperare".

Ha poi aggiunto che spesso la carriera è figlia di eventi e situazioni ma gli augura di vederlo nel calcio che conta, nello specifico in Serie A. Il presidente ha poi voluto raccontare il gol realizzato da Compagnon con la maglia del Potenza. In quell'occasione il classe 2001 decise di dedicarlo proprio a Caiata, sottolineando come gli avesse predetto che lo avrebbe realizzato.