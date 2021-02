Uno dei giocatori che non ha convinto a pieno in questa prima parte della stagione in casa Inter è Alexis Sanchez. L'attaccante cileno ha avuto un rendimento altalenante, condizionato da qualche problema fisico di troppo. Anche sotto porta il "Nino Maravilla" non ha convinto a pieno tanto da essere richiamato pubblicamente dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Il futuro del giocatore, dunque, potrebbe essere lontano da Milano, anche per l'alto ingaggio percepito, con il club che sta cercando di fare un taglio al monte stipendi a causa della crisi che ha colpito Suning, che sta cercando un socio di minoranza.

Anche la Juventus sarebbe interessata

Il futuro di Alexis Sanchez potrebbe essere lontano dall'Inter. Uno dei club che starebbe seguendo con attenzione la vicenda è la Juventus. I bianconeri cercano dei rinforzi in attacco visto che non possono bastare i soli Morata, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, con l'argentino spesso, tra l'altro, relegato ai box in questa stagione per problemi fisici. Già a gennaio il club ha provato a muoversi ma alla fine non sono arrivati investimenti.

Proprio per questo motivo il "Nino Maravilla" potrebbe rappresentare un'ottima alternativa, essendo in grado di giocare sia come attaccante che come trequartista. Anzi, proprio come rifinitore negli ultimi mesi sembra poter dare il meglio di sé, come dimostrano i numeri.

In questa stagione, infatti, il classe 1988 ha collezionato 14 presenze in campionato, mettendo a segno solo due reti e collezionando quattro assist. Anche vedendo le sue partite è chiara la propensione ad abbassarsi sulla trequarti a prendere la palla per rifinire la prima punta di turno. Inoltre, nella Juve avrebbe già vicino giocatori abituati a giocare nell'area come Morata e Cristiano Ronaldo, oltre a Paulo Dybala che preferisce giocare più da prima punta che da seconda punta.

Il possibile scambio

Inter e Juventus potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Alexis Sanchez nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Le due società starebbero ragionando su un possibile scambio che vedrebbe coinvolto un altro giocatore che a Torino non sta trovando continuità anche a causa dei problemi fisici, Aaron Ramsey.

Il gallese è un giocatore molto duttile e si sposerebbe alla perfezione con il 3-5-2 di Antonio Conte. In quel caso sarebbe previsto anche un piccolo conguaglio economico a favore della società bianconera intorno ai 5 6 milioni di euro. Operazione che porterebbe benefici a entrambe le società, visto che realizzerebbero due plusvalenze importanti, essendo arrivati entrambi a parametro zero. In alternativa, non è escluso uno scambio di prestiti che permetta ad entrambi i giocatori di cambiare aria con la reciproca speranza di dover fare meno i conti con i problemi fisici in modo da trovare quella continuità mancata a Milano e a Torino.