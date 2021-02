La Juventus nelle ultime partite ha trovato maggiore continuità e adesso la squadra si sta esprimendo al meglio. Andrea Pirlo ha trovato il suo centrocampo titolare e punta sempre di più su Arthur e Rodrigo Bentancur. Del nuovo assetto della Juventus ne ha parlato anche Mario Sconcerti a TMW Radio: "Ha trovato le soluzioni giuste in mezzo al campo ma anche davanti". Le chiavi del cambiamento dei bianconeri sono principalmente da attribuire allo spostamento di Federico Chiesa, Juan Cuadrado, Arthur, Weston McKennie e Rodrigo Bentancur.

Parla Sconcerti

Mario Sconcerti, in queste ore, ha analizzato la situazione dell'assetto tattico della Juventus: "Pirlo ha alzato Chiesa, ha rimesso Cuadrado e ha ritrovato un metronomo come Bentancur".

Per Sconcerti questi spostamenti hanno consentito ad Andrea Pirlo di alzare Arthur di qualche metro e hanno permesso a Weston McKennie di fare diversi inserimenti. Dunque il tecnico della Juventus ha trovato la soluzione che gli permette di far rendere al meglio il centrocampo e l'attacco. Adesso per i bianconeri ci saranno diversi impegni e probabilmente la squadra ripartirà dalle sue certezze.

La Juventus pensa al match contro l'Inter

Per Mario Sconcerti, il tecnico Andrea Pirlo è stato in grado di trovare le giuste soluzioni in attacco, soluzioni che hanno portato diversi giocatori a rendere nel migliore dei modi. Per il noto giornalista gli uomini chiave sono Chiesa, Cuadrado, Bentancur, Arthur e McKennie. Adesso resta da capire se questi giocatori saranno in campo anche in Coppa Italia oppure se contro l'Inter ci saranno delle novità.

La certezza è che contro i nerazzurri Rodrigo Bentancur sarà in campo dal primo minuto: anche perché il numero 30 juventino in campionato sarà squalificato. Per il resto ci sono ancora alcuni dubbi. Infatti, Weston McKennie potrebbe riposare e al suo posto potrebbe giocare Aaron Ramsey. Mentre Arthur dovrebbe essere regolarmente al suo posto. Inoltre, resta da capire se sulla destra ci sarà ancora Federico Chiesa oppure se il numero 22 juventino riposerà in vista del match di sabato 6 febbraio.

Andrea Pirlo, questa mattina 1° febbraio, ha fatto tutte le prove tattiche nel quartier generale della Continassa e ha provato l'undici che utilizzerà contro l'Inter. Una delle novità riguarderà la porta, infatti ci sarà il ritorno di Gianluigi Buffon. Anche in attacco potrebbe esserci un cambio visto che accanto a Cristiano Ronaldo potrebbe esserci Dejan Kulusevski, mentre Alvaro Morata potrebbe partire dalla panchina.