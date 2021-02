La Juventus l'ultimo giorno del calciomercato invernale ha ufficializzato l'addio di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco ha rescisso il suo contratto e ha firmato un'intesa di due anni e mezzo con l'Hertha Berlino. La squadra tedesca, che milita in Bundesliga, vive una situazione difficile in campionato, considerando che è in piena lotta per non retrocedere. Proprio Khedira ha voluto cercare di motivare l'ambiente sottolineando di esser pronto a dare il suo contributo. Il centrocampista tedesco ha infatti dichiarato che per l'Hertha Berlino quello che conta adesso è ottenere vittorie per cercare di tirarsi fuori da una situazione difficile di classifica.

Il giocatore ha poi sottolineato che non sarà semplice, perché in questo momento potrebbe esserci anche molta sfiducia da parte della squadra. Ha però aggiunto: "Adesso conta lottare, mostrare carattere e passione". Khedira ha poi dichiarato di non essere in forma ottimale in questo momento ma si allenerà per essere pronto quanto prima. Ha poi sottolineato che fino a qualche giorno fa si allenava con CR7, Bonucci e Chiellini aggiungendo: "Se ti alleni con campioni del genere, non perdi qualità".

Sami Khedira e i suoi allenamenti alla Juventus

Il centrocampista Sami Khedira è voluto ritornare a qualche giorno fa, quando si allenava con i grandi campioni presenti alla Juventus. Per questo ha sottolineato che il suo livello di gioco è ottimale in quanto ha potuto lavorare negli ultimi anni con alcune eccellenze del calcio professionistico.

Ha poi dichiarato che in questo momento il suo unico pensiero è l'Hertha Berlino e darà di tutto per aiutare la squadra a migliorare le prestazioni e a conquistare una posizione in classifica migliore.

La situazione di classifica dell'Hertha Berlino

Attualmente l'Hertha Berlino è 15^ in classifica, a pari merito con la terz'ultima Arminia Bielefield.

Venerdì 5 febbraio alle ore 20:00 la squadra di Khedira affronterà il Bayern Monaco primo in classifica. Impegno difficile, ma sarà importante cercare di raccogliere punti anche in considerazione del fatto che nelle prossime partite l'Hertha Berlino sfiderà squadre forti come lo Stoccarda, il Lipsia e il Wolfsburg.

Sami Khedira e l'addio alla Juventus

Il centrocampista Sami Khedira avrebbe potuto lasciare la Juventus già dallo scorso Calciomercato estivo. La società bianconera infatti provò a offrirgli la rescissione consensuale al giocatore, rifiutata dal tedesco. Da qui la scelta della Juventus di farlo allenare con la prima squadra ma di considerarlo come un fuori rosa. Per mesi quindi Khedira non ha giocato una partita ufficiale, fino all'offerta dell'Hertha Berlino e alla firma del contratto con la società tedesca.