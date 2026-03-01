La Juventus si giocherà l'accesso alla prossima Champions League fino all'ultima giornata con squadre come Napoli, Roma, Como e Atalanta e il raggiungimento o meno di uno dei primi 4 posti disponibili, potrebbe fare la differenza anche in sede di calciomercato. Questo è quanto fatto trapelare ai microfoni di Juventibus dal giornalista Luca Momblano.

Juventus, Momblano: 'In società mi è capitato di sentire che la Champions sarà determinante per il mercato'

"Il mercato dipende dalla Champions? Purtroppo dalla società filtra questa frase" cosi ha esordito Luca Momblano ai microfoni di Juventibus.

Il giornalista ha poi aggiunto: "Quindi la Juventus dovrà rincorrere per arrivarci. Certo la domanda che sorge più spontanea è, se non ci arriva cosa succede?". Momblano ha proseguito: "La Juventus resta comunque una società che ha appeal. Perché comunque molti calciatori hanno visto la formazione bianconera imporsi per quasi 10 anni consecutivamente. Quindi negli occhi di tanti è rimasta quella roba la. Siamo noi tifosi della Juve che abbiamo vissuto questi 6 anni senza trofei come se fossero 60 e devo dire che molti sono esausti".

Juve, gli introiti della Champions sono una manna dal cielo da cui i bianconeri non potrebbero prescindere

Le parole di Momblano sulle differenze che potrebbero registrarsi a livello di investimenti per la Juventus con o senza la Champions League nascono da un dato ben preciso, l'introito garantito dalla UEFA.

La massima competizione europea infatti, garantisce ai partecipanti un bonus di entrata da almeno 60 milioni di euro, una cifra enorme alla quale poi aggiungere gli introiti delle vittorie o pareggi, del botteghino e degli sponsor. Rinunciare a questa somma non sarebbe quindi un danno da poco per la società bianconera, che come ampliamento sottolineato dall'amministratore delegato Damien Comolli, è sotto la lente di ingrandimento del FFP. Inoltre, da quello che filtra, Luciano Spalletti resterebbe in bianconero sono a fronte di una sorta di rivoluzione tecnica che dovrebbe attuare la società. Senza grande liquidità però. riuslterebbe piuttosto complesso soddisfare il tecnico toscano.