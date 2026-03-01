"La Juve vuole parlare con l'agente di Vlahovic prima di dirsi addio" questo è uno dei passaggi chiave dell'ultimo video pubblicato su Youtube dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Il giornalista ha poi spiegato: "Al netto della stagione ancora in corso e dell'obiettivo Champions che la Juventus vuole perseguire fino al termine dell'annata, la volontà del club bianconero è quella di tornare a dialogare con l'entourage del centravanti serbo. Questo potrebbe avvenire già nelle prossime settimane e sarà utile ai dirigenti per capire se da parte del calciatore ci sia ancora la volontà sincera di proseguire insieme.

Adesso la priorità del calciatore resta comunque quella di tornare quanto prima possibile in gruppo, di sentirsi quindi meglio a livello fisico e di tornare a disposizione per aiutare la formazione bianconera".

Romano: 'Non sarà evidentemente facile trovare una soluzione con Vlahovic, visto soprattutto quanto guadagna'

Ancora Romano: "Ovviamente trovare un accordo economico con un calciatore che guadagna cosi tanti soldi non sarà facile per la Juventus che evidentemente dovrà lavorare molto per capire se ci saranno margini di manovra in tal senso. Ci sono diverse situazioni da chiarire prima di poter dire che Vlahovic resterà alla Juventus. Altri club sul classe 2000? Sappiamo che il Barcellona ha chiamato a novembre e aveva fatto lo stesso anche il Bayern Monaco, che poi si è fermato li.

Il club catalano è quello che senza dubbio è entrato in contatto più volte con il calciatore per capire le cifre di un suo eventuale passaggio in Spagna. Per quanto concerne il Milan, ho sempre parlato di un gradimento nei confronti di Vlahovic, questo è innegabile in quanto nasce dalla scorsa estate. Detto ciò, non mi risultano firme già poste su contratti, come qualcuno aveva paventato".

Juventus, un limite agli ingaggi che potrebbe pesare

Seguendo le parole di Romano, la Juventus proverà quindi un ultimo tentativo per convincere Vlahovic a restare. Da quello che filtra però, il club bianconero non vorrebbe andare oltre ai 6 milioni di euro come proposta economica, una somma considerata il limite massimo oltre il quale non poter andare per evitare sforamenti in un bilancio già appesantito. A Vlahovic quindi spetterà di capire se accettare un rinnovo alla metà precisa dei soldi che oggi guadagna in bianconero.