La Juventus la prossima estate potrebbe attingere molto dal mercato dei parametri zero. La crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus potrebbe infatti condizionare gli investimenti in cash sui cartellini, allo stesso tempo le società italiane potrebbero sfruttare il Decreto Crescita stabilito dal governo italiano che permette alle società di ingaggiare giocatori provenienti da campionati esteri con una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo.

La lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici comprende nomi importanti, fra questi spicca anche quello della punta del Lione Memphis Depay.

In scadenza di contratto a giugno 2021 con la società francese, l'olandese sta disputando una grande stagione con il Lione. Nonostante non sia una vera prima punta, è già in doppia cifra sul piano realizzativo, non male se consideriamo che il Lione in questa stagione non disputa competizioni europee.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe in vantaggio su Barcellona e Borussia Dortmund per l'ingaggio del nazionale olandese.

La Juventus sarebbe pronta a offrire un ricco contratto a Memhis Depay

La Juventus nelle prossime settimane potrebbe decidere di definire l'ingaggio a parametro di Memphis Depay. La punta olandese classe 1994 va in scadenza di contratto a giugno 2021 e rappresenta una grande opportunità di mercato per le società interessate.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe in vantaggio su Barcellona e Borussia Dortmund, perché la società bianconera offrirebbe maggiori garanzie economiche, tecniche e sportive al giocatore. Sarebbe pronto infatti un contratto di quattro anni a cinque milioni di euro a stagione. Allo stesso tempo l'olandese andrebbe a inserirsi in una rosa molto competitiva, che in questi anni ha vinto molte competizioni nazionali.

Il rinforzo nel settore avanzato per la Juventus

Già durante il Calciomercato invernale la Juventus avrebbe provato ad acquistare una punta per rinforzare il settore avanzato. Il direttore sportivo Fabio Paratici infatti aveva provato a investire sulla punta in prestito al Genoa (ma di proprietà del Sassuolo) Gianluca Scamacca. La mancata intesa per il trasferimento del nazionale under 21 italiano a Torino sarebbe dovuta al fatto che la società emiliana voleva definire l'affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juventus invece voleva solo un diritto.

Una decisione che potrebbe essere motivata dal fatto che la società bianconera non vuole investire cash per una punta, ma eventualmente solo per un centrocampista di qualità. Di conseguenza in estate il rinforzo per il settore avanzato potrebbe essere low cost, ovvero a parametro zero. Depay sarebbe considerato il profilo ideale come prima alternativa ad Alvaro Morata.