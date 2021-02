Si è da poco concluso il big match della ventitreesima giornata di Serie A, il derby di Milano tra Milan e Inter, sul risultato finale di 0-3. I gol sono stati messi a segno da Lautaro Martinez, autore di una doppietta, e da Romelu Lukaku. La classifica ora vede la squadra di Conte in fuga con 53 punti al primo posto, a più quattro proprio sulla compagine di Pioli. In settimana i rossoneri torneranno in campo nel ritorno dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa. Domenica prossima, alle 20:45, saranno di scena allo stadio Olimpico contro la Roma, mentre i nerazzurri ospiteranno, sempre domenica, al Meazza il Genoa alle ore 15.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, conferma la stessa formazione vista contro la Lazio e contro la Juventus, con Hakimi e Perisic sugli esterni ed Eriksen in mezzo al campo con Barella e Brozovic, mentre in attacco ci sono Lukaku e Lautaro. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, si schiera con il solito 4-2-3-1, con Ibra al centro dell'attacco, mentre alle sue spalle agiscono Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers.

Nel primo tempo l'Inter parte forte e dopo 5' passa in vantaggio. Lukaku parte in velocità e brucia Romagnoli, passaggio in mezzo deviato da Kjaer, la palla torna al belga che, stavolta, mette in area un cross preciso per Lautaro Martinez, che di testa non perdona. I nerazzurri tengono bene il campo e vanno vicini al raddoppio con Perisic, che trova un grande Donnarumma.

Nella seconda parte si sveglia il Milan, che sfiora il gol con Ibrahimovic, che trova Handanovic attento, e con Theo Hernandez, che di destro conclude di poco a lato. Nel finale, poi, un colpo di testa di Skriniar finisce alto.

Nel secondo tempo il Milan parte fortissimo con Ibrahimovic che va vicino due volte al gol ma in entrambi i casi è straordinario Handanovic.

Anche Tonali ci prova ma sempre lo sloveno è straordinario. Nel momento migliore per i rossoneri l'Inter raddoppia: al 55' Perisic che viene innescato da Eriksen, palla in mezzo dove arriva Lautaro, che non sbaglia. Al 66', poi, Romelu Lukaku chiude la partita, partendo dalla trequarti senza essere fermato e bruciando Donnarumma di sinistro.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 8: Mette tre volte il timbro sul derby a inizio ripresa.

Skriniar 7: Partita di grande sicurezza, dal suo lato non si passa.

De Vrij 6,5: Tiene bene su Ibrahimovic.

Bastoni 6,5: Lotta su ogni pallone.

Hakimi 6,5: Buona prova per il marocchino.

Barella 6,5: Sempre ovunque in mezzo al campo, anche se a volte sembra troppo nervoso.

Brozovic 6,5: La solita generosità per il croato, sempre cruciale per legare i reparti.

Eriksen 6,5: Buona la terza consecutiva da titolare.

Perisic 7: Grande prestazione per l'esterno, che sembra essersi adattato al suo nuovo ruolo.

Lukaku 7: La palla per Lautaro è geniale ma timbra anche il cartellino con una progressione delle sue.

Lautaro 7,5: Il Toro sfodera una prestazione sontuosa coronata da una doppietta.