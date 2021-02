La prossima giornata di campionato regala due grandi partite, fondamentali anche per la vetta della classifica. L'Inter infatti sfiderà la Lazio a San Siro, con entrambe le squadre in ottima forma considerando le tanti vittorie consecutive che hanno ottenuto nelle giornate precedenti. Altro match di riferimento della ventiduesima giornata è anche Napoli-Juventus, sfida che si disputerà sabato 13 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Arrivano però notizie non piacevoli dal punto di vista degli infortuni per il tecnico della squadra campana Gennaro Gattuso. Il Napoli infatti non avrà a disposizione Koulibaly e Ghoulam, in quarantena dopo aver riscontrato la positività al coronavirus.

Non ci sarà neanche Mertens, in Belgio per sottoporsi a delle cure alla caviglia. Dovrebbe ritornare a Napoli per il weekend ma per assistere al match dalla tribuna. Altra defezione dell'ultim'ora è l'infortunio che ha subito il difensore centrale Kostas Manolas, che lo terrà fuori dai campi da gioco per tre settimane.

Kostas Manolas starà fuori tre settimane

Il difensore del Napoli Kostas Manolas nel match di campionato contro il Genoa è uscito per infortunio. Dopo gli esami strumentali nella clinica Pineta Grande, è arrivato il verdetto che Gattuso sperava di non ricevere in vista della sfida contro la Juventus di campionato. Distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore per il difensore centrale, che lo costringerò a stare fermo almeno tre settimane.

Contro la Juventus quindi il Napoli schiererà una difesa inedita, che dovrebbe essere formata da Maksimovic e Rahmani, ex centrale dell'Hellas Verona poco impiegato dal tecnico calabrese in questa stagione.

Le indiscrezioni di mercato su un possibile esonero di Gattuso

Napoli e Juventus arriveranno al match di campionato della ventiduesima giornata con alle spalle una settimana impegnativa a causa del match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia rispettivamente contro Atalanta e Inter.

Di certo Gattuso contro la Juventus schiererà la formazione migliore, indipendentemente dalle assenze. Potrebbe essere un match decisivo per il tecnico calabrese, che nelle ultime settimane è stato contestato molto dall'ambiente napoletano. Il ritardo sulla firma per il rinnovo di contratto lascia pensare che il presidente Aurelio De Laurentiis nutra dei dubbi su un'eventuale riconferma di Gattuso anche per la prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il massimo dirigente campano starebbe valutando diversi nomi che potrebbero sostituire il tecnico calabrese già a stagione in corso. Su tutti spiccherebbero quelli di Walter Mazzarri e Rafa Benitez, che hanno già allenato in passato il Napoli.