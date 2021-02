Prima il ritorno in campo dopo i problemi fisici che lo stanno attanagliando da tempo, poi la discussione per il rinnovo di contratto. Il calciomercato della Juventus ruota intorno a Paulo Dybala: l’attaccante spera, prima di rientrare con il Porto, e poi di sedersi al tavolo delle trattative. Il suo contratto con il club piemontese scade nel 2022 e i tempi per il prolungamento iniziano a essere stretti. Se non dovesse arrivare la firma, Paratici potrebbe iniziare a pensare anche da una possibile cessione, per non svalutare troppo il cartellino del ventisettenne argentino. Con un solo anno ulteriore di contratto non si potrebbe parlare di cifre troppo elevate, visto che le squadre interessate potrebbero aspettare un solo anno per regalarsi il giocatore a zero.

Il Liverpool piomba su Paulo Dybala

I corteggiatori non mancano alla Joya, che nel 2019 poteva finire al Tottenham, ma poi rifiutò per giocarsi le sue carte nella Juventus di Sarri. Gli Spurs ora non sembrano più interessati, perché non c’è più Pochettino in panchina, grande estimatore del connazionale, ma il massimo campionato inglese continua a guardare con interesse a Paulo Dybala.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal Liverpool Echo, i reds potrebbero lanciarsi alla carica per l’argentino, dando così a Klopp una valida alternativa al super tridente titolare Salah, Manè, Firmino. Sarebbe un colpo importante da mettere a segno dopo una stagione che al momento è abbastanza per i rossi del Merseyside, solo sesti in classifica.

Depay e Griezmann possibili nomi per il calciomercato della Juventus

Secondo varie indiscrezioni giornalistiche ci sarebbero già un paio di piste calde per sostituire Dybala che in questa stagione ha giocato finora 17 volte segnando tre gol e fornendo due assist. Gli uomini del calciomercato della Juventus avrebbe individuato in Memphis Depay un profilo ideale.

Capace di giocare sia da prima che da seconda punta, e con una buona esperienza internazionale, oltre che un gran talento, l’olandese ha il vantaggio di liberarsi a zero a fine stagione dal Lione. Anche per questo Depay sarebbe un obiettivo bianconero a prescindere dalla partenza o meno della Joya.

Altre indiscrezioni arrivano poi dalla Spagna e parlano di un possibile scambio alla pari tra Antoine Griezmann e Paulo Dybala tra Juventus e Barcellona.

I rapporti tra le società sono buoni, vista la recente operazione Arthur-Pjanic e i due attaccanti non sembrano essere intoccabile dalle due società. Chissà se questo basterà per imbastire uno scambio che al momento sembra comunque idea difficilmente praticabile.