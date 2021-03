Il Calciomercato della Juventus si muove in attacco e la prima mossa dovrebbe essere la permanenza di Alvaro Morata. Arrivato accompagnato da un po’ di scetticismo, lo spagnolo si è dimostrato ampiamente all’altezza della situazione come raccontano i suoi numeri. Sette gol e nove assist su 21 gare in campionato, sei reti e un passaggio decisivo su otto partite in Champions League. L’iberico sa essere killer in area e riferimento per la squadra, proprio quello che cercava Pirlo. Il problema è che questa stagione ha evidenziato che un solo centravanti non basta per essere competitivi su tre fronti.

Alvaro Morata resterà alla Juventus

Il primo punto sulla lista di mercato della Juventus è però quello di tenersi stretto Morata. Il giocatore è arrivato in prestito, dietro al pagamento di 10 milioni all’Atletico Madrid, che detiene il suo cartellino. L’accordo prevede il riscatto a 45 milioni la prossima estate, ma non dovrebbe essere questa la strada che seguiranno i bianconeri per tenersi il centravanti. Sarebbe molto probabile che la “Vecchia Signora” invierà a Madrid un assegno da 10 milioni per il rinnovo del prestito per un altro stagione.

Forse non è la soluzione migliore per tutti ma il bilancio bianconero, così come quello di quasi tutti i club di calcio, non permetterà spese folli in estate, per gli addetti ai lavori sarebbe meglio spendere altri 10 milioni subito, blindare Morata e poi nell’estate del 2022 tornare a trattare con l’Atletico.

Calciomercato Juventus, per l’attacco piacciono Kean e Icardi

Come detto in precedenza Paratici potrebbe muoversi anche per un altro centravanti durante la prossima sessione di mercato. Al vaglio c’è la possibilità del ritorno di Moise Kean, anche se l’affare sembra al momento difficile. L’azzurro è di proprietà dell’Everton che in estate lo ha ceduto in prestito al PSG.

In Francia sta giocando tanto e bene, come forse non gli era mai successo nella sua giovane carriera tra i professionisti. Così Leonardo sta cercando di riscattare il giocatore subito in modo da non vedere aumentare la concorrenza.

La permanenza di Kean a Parigi potrebbe anche essere un’occasione per la Juve perché il nuovo acquisto chiuderebbe gli spazi, già stretti, a Mauro Icardi.

L’argentino è un pupillo di Paratici che ha già provato a prenderlo a più riprese. Il problema è che il PSG lo ha pagato oltre 50 milioni e non vorrebbe creare minusvalenza a bilancio, come racconta calciomercato.com.

La terza pista per l’attacco bianconero che verrà è una di quelle già battute a gennaio. Non sarebbe ancora tramontata l’idea Gianluca Scamacca che al Genoa al momento è la riserva di Destro. Non resterà al Grifone anche perché il cartellino è del Sassuolo e con i neroverdi la Juventus ha da sempre ottimi rapporti. Chissà che nelle prossime settimane, quando le società dovrebbero sedersi al tavolo per Locatelli, Paratici non provi nuovamente l’affondo anche per Scammacca.