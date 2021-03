Uno dei giocatori che ha convinto maggiormente l'Inter in questa stagione è stato sicuramente Achraf Hakimi. L'esterno destro è arrivato dal Real Madrid a fronte di un investimento importante, da oltre 40 milioni di euro. Cifra ripagata sul campo dal giocatore, che si è confermato uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo. Dopo un inizio altalenante, le sue prestazioni sono state sempre in crescendo e, inevitabilmente, hanno attirato l'attenzione dei top club europei. Una delle società che avrebbe messo gli occhi sul laterale marocchino è il Chelsea, in piena lotta per un piazzamento in Champions League, essendo quarto in classifica in Premier League.

Chelsea su Hakimi

Il Chelsea avrebbe messo gli occhi su Achraf Hakimi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto riportato dal portale arabo, Al Araby, i Blues sarebbero alla ricerca di un rinforzo che faccia la differenza sulle fasce e l'esterno marocchino è sicuramente uno di questi. Nonostante la giovanissima età, Hakimi è già considerato uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo. In questa stagione è stato spesso decisivo con la maglia dell'Inter, mettendo a segno sei reti in campionato e collezionando cinque assist. Numeri importanti per il classe 1998 e proprio per questo i nerazzurri dovranno provare ad alzare il muro per difendere il proprio gioiello.

Il club nerazzurro ha creduto molto in lui, facendo un investimento importante la scorsa estate, nonostante la grave crisi che ha colpito il mondo del calcio, versando nelle casse del Real Madrid oltre 40 milioni di euro.

Un acquisto che ha creato anche qualche discussione nelle ultime settimane, visto che l'Inter ha posticipato il pagamento della rata da 10 milioni di euro entro la fine di marzo.

La possibile trattativa

Il Chelsea potrebbe fare un tentativo per Achraf Hakimi la prossima estate. Non sarà semplice convincere l'Inter a privarsi dell'esterno marocchino, anche se la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio e in particolar modo la società nerazzurra potrebbe influire, con il possibile cambio di proprietà.

Nonostante ciò, il classe 1998 rientrerebbe tra quei giocatori che si proverà a trattenere ad ogni costo. Solo una proposta che sfiorerebbe i 100 milioni di euro potrebbe far vacillare il club meneghino. I Blues potrebbero provare a inserire una o due contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico, come ad esempio Jorginho, che vorrebbe tornare in Italia, e uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso, anche loro in uscita avendo trovato poco spazio essendo "chiusi" da Chilwell, acquistato l'estate scorsa dal Leicester.