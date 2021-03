L’attuale posizione in classifica del Milan permette di poter sognare un possibile ritorno in Champions League che manca da ormai sette anni. L’obiettivo per la prossima stagione è quello di rimediare alle lacune di una rosa poco ampia, come dimostra il calo fisico e la carenza di risultati utili riscontrata negli ultimi due mesi. Le strategie di mercato rossonere sembrano indirizzate a rinforzare in particolare le corsie esterne, rispettando la linea giovane intrapresa da due anni e il contenimento dei costi.

Idea Orsolini per il Milan

Le ultime uscite del Milan hanno messo in risalto i limiti di una rosa giovane e ambiziosa, penalizzata dal punto di vista del numero di uomini a disposizione per ruolo.

Stefano Pioli, attuale allenatore del club rossonero, pare abbia manifestato la necessità di rinforzare le corsie esterne, in particolare la fascia destra attualmente occupata da Alexis Saelemaekers. Il giovane talento belga è riuscito a farsi spazio fra i titolari grazie a ottime prestazione offerte fra la seconda metà della scorsa stagione e quella attuale, ma è chiaro quanto sia necessario avere una alternativa di qualità e di prospettiva. In quest’ottica, un nome particolarmente caldo è quello di Riccardo Orsolini come rinforzo per la trequarti di destra. Il talento classe ‘97, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, dopo un poco incisivo primo approccio alla Serie A con la maglia dell’Atalanta ha trovato spazio e maturità calcistica con la maglia del Bologna.

In tre anni e mezzo al Dall’Ara ha collezionato 104 presenze e 20 reti, dimostrando qualità indiscutibili sia in fase realizzativa che di impostazione. La richiesta del club rossoblu si aggira intorno ai 20 milioni di euro, mentre per il calciatore potrebbero bastare circa due milioni di euro per l’ingaggio. La società milanese è alla finestra, sperando in una qualificazione in Champions che porterebbe nuova linfa in termini di entusiasmo e liquidità.

Thauvin opzione low-cost per la corsia offensiva del Milan

Per rinforzare la corsia di destra il Milan avrebbe messo gli occhi su Florian Thauvin, esterno francese classe '93 del Marsiglia in scadenza di contratto a fine stagione.

Pare che il calciatore abbia deciso di liberarsi a parametro zero al termine del campionato in corso, ciò permetterebbe alla società rossonera di risparmiare sul prezzo del cartellino vista anche la richiesta del calciatore di 4 milioni per l’ingaggio.

Saltata la pista Otavio per il Milan

La lista di Maldini e Massara relativa agli obiettivi di mercato per la prossima stagione sarebbe piuttosto lunga. Fra possibili trattative e corteggiamenti serrati, qualche nome è già sfumato. È il caso di Otavio, esterno offensivo attualmente in forza al Porto. Il calciatore brasiliano sembrava aver scelto la stessa strada di Thauvin, ovvero liberarsi a zero al termine dell’attuale stagione. Il Milan era alla finestra, pronto a inserirsi fra le pretendenti. Il calciatore ha però deciso di rinnovare il proprio contratto con il club portoghese spazzando via ogni dubbio sul suo futuro.