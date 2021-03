Una delle priorità dell'Inter nella prossima sessione di Calciomercato sarà quella di rinforzare il reparto avanzato. I nerazzurri sono sempre alla ricerca di un giocatore che possa far rifiatare Romelu Lukaku, possibilmente con caratteristiche simili alle sue. Per questo motivo sono stati accostati tanti nomi alla società nerazzurra nelle ultime settimane. L'ultimo giocatore finito nel mirino del club meneghino sarebbe un connazionale di Big Rom e risponde al nome di Divock Origi, che a Milano troverebbe sicuramente più spazio rispetto a quanto successo in questa stagione con la maglia del Liverpool.

L'Inter starebbe pensando a Origi

Il nome nuovo finito nel mirino dell'Inter per il ruolo di vice Lukaku sarebbe quello di Divock Origi. A spingere per il suo acquisto sarebbe proprio Big Rom, che conosce molto bene l'attaccante del Liverpool, essendo suo connazionale. Il classe 1995 ha caratteristiche simili a quelle dell'attaccante nerazzurro, anche se all'occorrenza i due potrebbero anche giocare insieme, facendo rifiatare Lautaro Martinez, o facendo coppia proprio con Alexis Sanchez, che dovrebbe restare a Milano dopo le ultime prestazioni offerte, molto convincenti per Antonio Conte.

Origi spinge per lasciare il Liverpool non avendo trovato molto spazio in questa stagione con la maglia dei Reds. In Premier League ha messo insieme nove presenze, partendo spesso dalla panchina (con un minutaggio complessivo di 181 minuti), essendo chiuso sia da Roberto Firmino che da Diogo Jota, a fronte di quattro partite disputate in Champions League, due in Fa Cup e due in coppa di Lega, dove ha realizzato l'unica rete stagionale.

La possibile trattativa

Inter e Liverpool potrebbero presto sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Divock Origi. I Reds lo acquistarono dal Lille nell'estate del 2014 per poco più di 12 milioni di euro e per questo il suo costo a bilancio è praticamente a zero, oltre ad aver incassato 6 milioni di euro per averlo ceduto in prestito al Wolfsburg nell'estate del 2017, salvo tornare alla base l'anno dopo.

L'intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di prendere il giocatore in prestito, magari provando a stabilire il diritto di riscatto per una cifra intorno ai 10-15 milioni di euro, che permetterebbe agli inglesi di realizzare una plusvalenza piena. In questo modo il giocatore non andrebbe a impattare sull'attuale bilancio del club meneghino, rimandando l'investimento all'anno successivo, quando si spera si potrà nuovamente contare sui ricavi da stadio, oltre a puntare ad un cammino migliore in Champions League.