Nonostante la pausa dalla Serie A dovuta allo spazio dedicato alle Nazionali, le analisi calcistiche dei talent della Bobo Tv proseguono. In particolare si è commentata la rete dell'1-1 siglata dall'attaccante dell'Inter Romelo Lukaku in Belgio-Repubblica Ceca. L'ex punta dei neroazzurri Christian Vieri ha affermato che Lukaku segna uno-due gol a partita perché non lo si può fermare. Bisogna saper andare a rete anche contro Andorra per Vieri, altrimenti si è criticati. Se da un lato il 27enne si sa muovere, dall'altra c'è un Kevin De Bruyne che realizza dei grandi assist. Poi Vieri ha affermato che se mister Antonio Conte dovesse restare a Milano per cinque anni, Lukaku farà 40 gol a stagione.

Christian Vieri su Lukaku: 'Lui e Lautaro sono perfetti, una coppia devastante'

"Se torna in Inghilterra inciampa e fa fatica", ha dichiarato Christian Vieri a Bobo Tv in riferimento a Lukaku. L'ex attaccante della Nazionale è convinto che avere un allenatore come Antonio Conte consente alla punta belga di andare a segno con facilità. La coppia offensiva composta dal classe 1997 e da Lautaro Martinez è perfetta per Vieri, tanto da definirla devastante. Proseguendo l'analisi su Lukaku, Vieri ha affermato che deve stare bene fisicamente per giocare così: "Se mette su 4-5 chili diventa un bisonte".

Sulla stessa linea di Vieri nel commento del belga si è trovato Antonio Cassano dicendo di essere d'accordo con l'ex punta. "Se lui sta bene fisicamente come in questo momento gli viene tutto facile", ha affermato il pugliese definendo Lukaku come un carro armato che sfrutta il suo fisico possente e gli consente di fare reparto anche da solo.

Cassano ha aggiunto però che sotto l'aspetto qualitativo manca ancora qualcosa al numero 9 dei neroazzurri perché non è al livello degli altri top attaccanti. Sull'argomento è intervenuto anche Daniele Adani dichiarando che Lukaku, per il fisico che ha, parte da una posizione di svantaggio rispetto a calciatori come la punta del Real Madrid Benzema, oppure a quella del Bayern Monaco Lewandowski.

Vieri su Eriksen: 'Deve giocare'

Christian Vieri si è espresso anche su un altro giocatore dell'Inter, ovvero il danese Christian Eriksen affermando che Conte ha ammesso di aver sbagliato con il centrocampista. Il classe 1992 deve stare in campo perché è bravo e riesce ad effettuare giocate anche di prima e non sbaglia quasi mai. Vieri ha aggiunto che gli piace come giocano i lombardi tanto da divertirsi e merita di vincere il campionato esaltando mister Antonio Conte.

Attualmente i neroazzurri hanno 65 punti in classifica con un vantaggio di 6 punti sul Milan che però ha una partita in più.