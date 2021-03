L'Inter capolista in Serie A punta alla conquista del proprio diciannovesimo scudetto. In caso di successo sarà inevitabile dover rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per provare a essere competitivi anche in Europa, soprattutto dopo l'eliminazione in questa stagione con l'ultimo posto nel girone di Champions League. Nonostante i problemi societari legati alle difficoltà finanziarie di Suning, i dirigenti nerazzurri avrebbero cominciato a fare i primi passi per rinforzare la rosa e uno dei nomi che potrebbe accendere il calciomercato dell'Inter è quello di Youssef En-Nesyri, attaccante classe 1997 del Siviglia.

L'Inter sarebbe interessata a En-Nesyri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter avrebbe individuato in Youssef En-Nesyri un possibile rinforzo per la prossima stagione. La società nerazzurra sarebbe alla ricerca di un profilo che possa essere un'alternativa valida nel settore avanzato. L'attaccante sta vivendo una grande stagione: 13 gol in 25 presenze in campionato, 4 reti in 7 gare di Champions League. Ottime prestazioni che hanno attirato la attenzioni di tanti top club.

En-Nesyri è arrivato a Siviglia dal Leganes per 20 milioni di euro a gennaio 2020, con il ritorno di Monchi in Spagna, è un classe 1997, alto 188 cm ma non ha un fisico da granatiere, pesa 73 kg. Nonostante la sua altezza, il marocchino è un attaccante molto rapido, che unisce grande agilità alla bravura di testa e al tempismo in area di rigore.

Caparbio e opportunista, è una punta d’area di rigore che può diventare letale in campo aperto, sfruttando la propria velocità esplosiva. Si tratta di un attaccante che lotta e che si butta su tutti i palloni vaganti.

Proprio per queste caratteristiche il numero 15 del Siviglia sarebbe ideale per l'Inter di Antonio Conte. Il reparto offensivo nerazzurro si ritroverebbe con degli attaccanti perfettamente integrabili.

En-Nesyri, con le sue caratteristiche sarebbe infatti la spalla perfetta sia per Lautaro che per Lukaku.

La possibile trattativa

Youssef En-Nesyri potrebbe rappresentare un importante investimento estivo per l'Inter. Il giocatore marocchino ha un valore di mercato di circa 25 milioni di euro, tuttavia il Siviglia lo scorso gennaio avrebbe già rifiutato un'offerta da 30 milioni del West Ham.

Il club spagnolo per lasciar partire En-Nesyri molto probabilmente chiederà una cifra superiore ai 50 milioni di euro.

Beppe Marotta infatti conta di incassare una cifra di circa 25-30 milioni di euro dai riscatti di Joao Mario, Federico Dimarco e Radja Nainggolan. Soldi che la stessa società potrebbe utilizzare per portare il bomber marocchino a Milano, la trattativa resta comunque complessa, anche per l'interesse di numerosi top club tra cui Manchester United, Liverpool e West Ham, mentre il Borussia Dortmund lo monitora come possibile erede di Haaland.