Negli ultimi anni l'Inter è stata spesso attiva nelle varie sessioni di Calciomercato. Tanti sono stati gli acquisti di valore e qualità e poche, invece, le cessioni dolorose che avrebbero potuto portare a qualche ripensamento o dubbio. Nemmeno quella di Mauro Icardi ha fatto rimpiangere il popolo nerazzurro, considerato anche il rapporto oramai agli sgoccioli tra giocatore e società. Ma, forse, nella scorsa sessione estiva è stata compiuta una mossa sbagliata dalla dirigenza nerazzurra, quella che ha portato alla cessione di Diego Godin al Cagliari.

Il difensore uruguaiano, arrivato dall'Atletico Madrid alla Milano nerazzurra, era un titolarissimo della difesa a tre di Antonio Conte insieme a Skriniar e De Vrij.

Purtroppo la sua partenza non è stata rimpiazzata a dovere dalla dirigenza. Attualmente il mister salentino dispone solo di Ranocchia come alternativa. Marotta ha cercato di venire incontro alla esigenze del suo allenatore acquistando nella scorsa sessione estiva di mercato Kolarov dalla Roma. Ma i risultati sono stati più che deludenti. Ecco perché l'Inter ha bisogno di attivarsi a giugno per poter acquistare un buon difensore centrale.

Inter, occhi su Mandi, ma c'è concorrenza

Per rafforzare il reparto difensivo e dare respiro a tre titolarissimi, l'Inter avrebbe puntato gli occhi su Aissa Mandi. Il difensore del Betis Siviglia è in scadenza di contratto. Sebbene la società stia cercando di rinnovarlo, la concorrenza è assai agguerrita. La società nerazzurra avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del giocatore, ma anche il Milan e il Liverpool lo avrebbero messo nel mirino.

I rossoneri cercano di cautelarsi in virtù di un rendimento non eccezionale del difensore Romagnoli, mentre i 'Reds' hanno bisogno di più difensori centrali a disposizione. Mandi è una soluzione ottimale per tutte le squadre. È un buon giocatore che potrebbe far comodo, soprattutto perché arriverebbe a parametro zero. Soluzione più che soddisfacente per i nerazzurri, in virtù del delicato periodo che sta attraversando la società.

Suning non vuole spendere grandi cifre. Quindi gli affari a costo zero potrebbero essere un'alternativa da non sottovalutare.

L'Inter ha un'ottima difesa

Il reparto difensivo è una delle note più positive di questa stagione per Antonio Conte e la sua Inter. Dopo un inizio altalenante, anche a causa di qualche infortunio di troppo e la mancanza di costanza, il 2021 ha fatto vedere tutt'altro: pochi goal subiti e maggiore solidità.

Da quando Skriniar, Bastoni e De Vrij hanno trovato continuità e compattezza, i risultati sono arrivati. Bastoni è in continua crescita, De Vrij è un vero leader e Skriniar ha ritrovato un'ottima forma dopo un inizio non convincente. Per mantenere questo stato di qualità servono, però, delle ottime riserve. Per questo gli occhi sarebbero puntati su Mandi. Il suo arrivo a parametro zero sarebbe una soluzione in più per mister Conte da sfruttare nei momenti più delicati della stagione, quelli che richiedono maggior dispendio di energie. Ora starà alla società fare la mossa giusta per portarlo a Milano.