La Juventus in estate potrebbe cedere diversi giocatori. Una rivoluzione della rosa che potrebbe riguardare in particolar modo i senatori bianconeri. In dubbio la conferma di Buffon e Chiellini, che potrebbero rimanere alla Juventus come dirigenti. Potrebbero partire anche Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, così come Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Rodrigo Bentancur. Potrebbero esserci importanti novità per le fasce difensive. Se Danilo e Cuadrado dovrebbero essere confermati come terzini destri, diverso è il discorso per Frabotta, Bernardeschi e Alex Sandro. Per il nazionale Under 21 si parla di un trasferimento al Sassuolo come contropartita tecnica per Manuel Locatelli.

Per il nazionale italiano invece, risulta difficile una riconferma anche perché ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Dopo sei anni di Juventus potrebbe essere ceduto anche Alex Sandro, che ha mercato soprattutto in Inghilterra. La sua partenza potrebbe portare una somma di circa 25 milioni e un risparmio di 5,5 milioni di euro a stagione sul monte ingaggi. Per tale ragione, la società bianconera starebbe valutando già il suo possibile sostituto.

Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus in estate

La Juventus potrebbe cedere Alex Sandro durante il calciomercato estivo. Il brasiliano potrebbe trasferirsi in Inghilterra e se si dovesse definire tale partenza, la società bianconera potrebbe investire su Robin Gosens dell'Atalanta. Il giocatore tedesco si sta confermando anche in questa stagione con gol e assist decisivi ai suoi compagni.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, un prezzo che sarebbe attutito dalla cessione di Alex Sandro ma anche dall'eventuale risparmio sull'ingaggio del brasiliano. Lo stipendio del tedesco sarebbe evidentemente più contenuto rispetto a quello attuale che percepisce Alex Sandro. Stando ad alcuni rumor di mercato, Gosens sarebbe il primo nome nella lista di mercato di Paratici e l'alternativa del tedesco potrebbe essere Emerson Palmieri, nazionale italiano non è considerato un titolare nel Chelsea.

Anche per tale ragione, Palmieri potrebbe lasciare l'Inghilterra in estate a un prezzo vantaggioso. Potrebbe essere ceduto infatti per circa 20 milioni di euro, magari con una formula agevolata di acquisto per la Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus in estate dovrebbe investire su un terzino sinistro, su un centrocampista e su una punta. L'arrivo nel settore avanzato dipenderà inevitabilmente dalla permanenza o meno nella prossima stagione di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Quello che sembra certo è l'arrivo di una quarta punta: il giocatore che piace di più alla Juventus sarebbe Milik, che potrebbe lasciare il Marsiglia per circa 12 milioni di euro.