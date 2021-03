Ko a sorpresa per la Juventus, finita al tappeto in casa contro il Benevento. Un risultato difficile da pronosticare alla vigilia vista la differenza tecnica tra le due squadre. E invece l'undici di Pippo Inzaghi è riuscito a sorprendere l'avversario portando a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza. La prestazione della Juve non è stata certo soddisfacente. Il Benevento è riuscito a imbrigliare la formazione di Pirlo, lasciandogli pochi spazi e meritando di conquistare questo risultato positivo per l'intensità e l'impegno messo in campo.

Juventus, addio scudetto?

La sconfitta maturata in questo turno di campionato probabilmente mette fine ai sogni di scudetto di Ronaldo e compagni.

E' vero che c'è ancora da recuperare il match contro il Napoli, ma è altrettanto vero che il divario dall'Inter (che in questo weekend non è scesa in campo) è ampio e difficilmente colmabile, a meno di un tracollo dei nerazzurri. Al contrario, la Juventus dovrà stare molto attenta perché la volata Champions vede coinvolte tante squadre e si dovrà lottare fino alla fine per chiudere nelle prime quattro posizioni.

Bianconeri trafitti da Gaich

A decidere la contesa è stata una rete messa a segno al minuto 70 da Adolfo Gaich. Il bomber argentino è arrivato al Benevento a gennaio e quella segnata a Szczesny è stata la sua seconda nel campionato italiano. Sfruttato nel migliore dei modi un errore difensivo di Arthur che gli ha permesso di tentare la conclusione a rete.

Un gol da vero bomber il suo. La Juve ha tentato di reagire e si è procurata un paio di occasioni con Ronaldo, ma il portiere Montipò gli ha negato la gioia del gol.

I voti della Juventus

Non ci possono essere molti giocatori sufficienti nelle fila bianconere. La prestazione è stata al di sotto delle aspettative. Si salvano soprattutto il portiere Szczesny e il difensore De Ligt.

I due esterni Danilo e Bernardeschi hanno sofferto molto. Voto negativo anche per Arthur, del resto è stato suo l'errore che ha spianato la strada alla conclusione di Gaich. Non ha convinto nemmeno Kulusevski, che nel corso di questa stagione è stato utilizzato in più ruoli senza mai riuscire ad incidere.

Ronaldo ha avuto un paio di occasioni per trovare la via della rete, ma non è stato incisivo come suo solito.

Non si può però sempre affidarsi al portoghese per far gol. Morata e Chiesa hanno entrambi deluso le aspettative. Ecco tutti i voti dei bianconeri: Szczesny 6, Danilo 5.5, De Ligt 6, Bonucci 5.5, Bernardeschi 5, Kulusevski 5.5, Arthur 5 (73’ Bentancur 5.5), Rabiot 6 (73’ McKennie 6), Chiesa 5, Morata 5, Ronaldo 5.5. Ora la sosta del campionato che servirà a recuperare energie in vista di un rush finale del torneo che si preannuncia incandescente.