La Juventus questa mattina, venerdì 5 marzo, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della partita contro la Lazio. Per questa partita Andrea Pirlo ha un ulteriore problema visto che ieri Rodrigo Bentancur è risultato positivo alla Covid-19. Il giocatore uruguaiano è in isolamento ed è asintomatico. Dunque, la Juventus dovrà fare a meno di un altro centrocampista, visto che difficilmente Arthur recupererà per la partita contro la Lazio. Inoltre Pirlo ha diverse defezioni anche in difesa visto che Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado dovrebbero essere a disposizione ma solo per andare in panchina.

Poi resta da capire se Matthijs De Ligt potrà essere titolare oppure se anche lui dovrà rimanere a riposo. In attacco, invece, mancherà ancora Paulo Dybala che dovrebbe rientrare tra il 14 e il 17 marzo.

Dybala ancora out

Paulo Dybala sarà ancora assente e non sarà a disposizione per la gara contro la Lazio. Il numero 10 juventino è stato in Austria per un consulto con il Professor Fink e sembra che le terapie stiano dando i frutti sperati. Il dolore al ginocchio sta diminuendo anche se ci vorrà ancora un po' di tempo per rivederlo. Infatti, la Juventus userà la massima cautela con Dybala e il suo rientro avverrà solo quando sarà completamente guarito. Anche se l'intenzione del giocatore sarebbe quella di tornare per il match contro il Porto.

Dybala, però, dovrà ancora pazientare e il suo rientro avverrà o per la gara del 14 marzo contro il Cagliari o per quella contro il Napoli del 17 marzo. Inoltre, Dybala sfrutterà la pausa di fine marzo per ritrovare la forma e non sarà convocato per gli impegni della sua Argentina.

Juventus in emergenza

Per la gara di domani, sabato 6 marzo, però, ci sono diverse incognite.

Infatti, Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha spiegato che non sa ancora se Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt recupereranno per la partita contro la Lazio. La decisione definitiva verrà presa solo domani. Il numero 19 juventino oggi ha lavorato parzialmente in gruppo, mentre l'olandese non si è allenato con i compagni. Per quanto riguarda Arthur, invece, c'è una piccola speranza di recuperarlo contro il Porto.

Il brasiliano ieri ha fatto una visita medica che è andata bene. Inoltre, il dolore che sta accusando il giocatore sta diminuendo, perciò le possibilità che possa rientrare in Champions League ci sono. Anche se comunque bisognerà attendere i prossimi gironi per capire se Arthur ci sarà oppure no contro il Porto. In ogni caso, la Juventus, adesso, è concentrata solo sulla gara contro la Lazio e i dubbi di formazione in vista di questo match sono parecchi e verranno risolti solo a poche ore dal fischio d'inizio.