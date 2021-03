La sessione di mercato non è ancora partita, ma le diverse società stanno mettendo a punto gli eventuali colpi per la prossima, che si terrà a partire da giugno. Tra i club più attivi c'è sicuramente l'Inter. La società nerazzurra, rinvigorita dal primato in classifica e concentrata sull'unico obiettivo stagionale a disposizione, è pronta a rinforzare la rosa per il prossimo anno. Tanti sono i nomi accostati ai nerazzurri, uno di questi è il centrocampista del Leicester Youri Tielemans.

Inter, pronta l'offerta per Tielemans

Sul giocatore avrebbe espresso un parere favorevole anche Antonio Conte.

Il tecnico ex Juve avrebbe dato il consenso alla trattativa con il Leicester. La società nerazzurra starebbe tentando di prendere il giovane classe 1997 in virtù delle sue qualità e dell'ottimo campionato che starebbe disputando in Premier League. Il centrocampista ricopre un ruolo da mediano, ma nonostante questa posizione più lontana dalla porta, ha già messo a segno sei goal. Che sia il ruolo di mediano o quello di centrocampista centrale, Tielemans sarebbe un grande colpo per il futuro. Non è un giovane inesperto, ha già avuto diverse esperienze con club altamente qualificati come il Monaco, l'Anderlecht e ora il Leicester. Il giocatore andrebbe a rinforzare un reparto già di per sé molto competitivo e di alta qualità, come quello interista: Barella è prossimo al rinnovo con la maglia nerazzurra ed è un giovane in grande crescita.

Brozovic è un mediano perfetto per la rosa di Conte, sempre attento e con il piede caldo. E infine il ritrovato Eriksen, che ora, lontano dall mercato, trova più spazio di manovra e gioco dietro le due punte.

L'Inter sarebbe pronta ad offrire 40 milioni

Il sì di Conte starebbe spingendo la dirigenza nerazzurra ad affrettare la trattativa, per evitare l'arrivo di altri club.

Quest'ultima starebbe pensando di mettere sul piatto un bottino di 40 milioni di euro, ma per farlo, sarà necessario vincere il campionato. Per il momento l'Inter non può permettersi affari così costosi, in virtù delle problematiche societarie. Ma investire su un ragazzo giovane, con esperienza, è sempre un guadagno. Già nelle passate stagioni la società avrebbe puntato il giovane talento, ma non lo acquistò perché venne ritenuto troppo acerbo e non ancora adatto per gestire la pressione di San Siro.

Sulle sue tracce c'è stato anche il Milan, che non riuscì ad acquistarlo, facendo ricadere la scelta su un altro giocatore. Alla fine, nell'estate 2017, il belga passo alla Ligue 1, il campionato francese, giocando nel Monaco, che lo acquistò per un valore di 30 milioni di euro. Oggi, sicuramente, la sua valutazione sarebbe leggermente più elevata.