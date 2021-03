La Juventus, in questi mesi, valuterà al meglio l'operato della sua rosa e solo a fine stagione deciderà chi confermare e chi no. In estate non è da escludere che possano esserci anche addii eccellenti. Tra i giocatori che rischiano di partire ci sono Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey, Alex Sandro, Merih Demiral e Rodrigo Bentancur. Il capitano della Juventus potrebbe andare via a zero visto che il rinnovo di contratto con il club bianconero non sarebbe scontato. Chiellini rischia di partire perché spesso è fermo per problemi fisici. Mentre gli altri potrebbero partire per fare delle buone plusvalenze.

Uno dei giocatori che sarebbe in uscita sarebbe Rodrigo Bentancur. Ma una sua partenza potrebbe avvenire solo davanti ad un'offerta molto importante. Bentancur sarebbe finito nella lista dei partenti visto che quest'anno le sue prestazioni sono state altalenanti.

La Juventus adesso pensa al campo

In questo periodo, la Juventus è solo concentrata sul finale di stagione ma inevitabilmente le prestazioni del campo potrebbero avere delle ripercussioni anche in ottica mercato. Molti giocatori si giocano la possibilità di rimanere a Torino e solo con grandi prestazioni potranno guadagnarsi la riconferma. Al momento i giocatori certi di rimanere a Torino sembrano essere Matthijs De Ligt, Arthur, Federico Chiesa, Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. In attacco lo spagnolo è l'unico certo della riconferma.

Ma la Juventus, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, è certa che anche Cristiano Ronaldo farà parte della rosa nella stagione 2021/2022. Gli altri, invece, di fronte ad offerte importanti potrebbero partire. Dunque, chi vorrà restare a Torino nei prossimi mesi dovrà dare qualcosa in più. Fra questi ci sarebbe anche Rodrigo Bentancur. Il numero 30 juventino potrebbe garantire una buona plusvalenza visto che a bilancio è già stato ammortizzato.

Ma i calciatori che rischiano maggiormente di lasciare Torino sono Alex Sandro e Merih Demiral. Il numero 12 juventino, questa stagione, non ha convinto appieno e rischia di partire.

La Juventus lavora in vista del Benevento

Alex Sandro è uno dei giocatori a rischio cessione, ma è anche a rischio per il prossimo impegno di campionato della Juventus.

Infatti, il brasiliano non è al meglio e domenica 21 marzo non dovrebbe essere a disposizione di Andrea Pirlo. Oltre, a lui mancherà anche Juan Cuadrado che è squalificato, mentre Paulo Dybala e Merih Demiral sono infortunati e Rodrigo Bentancur è ancora positivo al Covid 19. Per questo motivo, la Juventus dovrà fare alcuni cambi soprattutto in difesa. Al posto di Cuadrado giocherà Danilo, mentre Bernardeschi sostituirà Alex Sandro. In mezzo al campo tornerà Arthur che agirà al fianco di Adrien Rabiot. L'unico reparto dove non dovrebbero esserci novità è l'attacco dove giocheranno Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. La preparazione della Juventus proseguirà anche il 18 marzo quando sarà in programma l'allenamento al JTC.