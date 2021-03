Il Calciomercato estivo potrebbe regalare diverse trattative di mercato. Ci sarà molto da fare per i direttori sportivi, che non hanno potuto lavorare nella maniera ideale la scorsa estate a causa dell'emergenza coronavirus. I tre mesi di sessione estiva potrebbero essere caratterizzati da tanti trasferimenti, a partire dai giocatori che sono in scadenza di contratto a giugno 2021.

Allo stesso tempo ci sono diversi giocatori attualmente scontenti nelle varie società di appartenenza e aspettano una nuova occasione professionale per rilanciarsi. Fra questi rientrerebbe anche Philippe Coutinho, arrivato qualche stagione fa al Barcellona (nel 2018) per sostituire Neymar.

Il suo impatto in Catalogna però - a quanto pare - non si è rivelato tale da potersi riconquistare la conferma. Non è un caso che in questi anni sia stato ceduto anche in prestito, nello specifico al Bayern Monaco. La prossima estate però il Barcellona potrebbe cederlo a titolo definitivo. Secondo la stampa spagnola la società catalana vorrebbe offrirlo alla Juventus.

Il Barcellona avrebbe offerto Coutinho alla Juventus

Secondo la stampa spagnola il Barcellona vorrebbe offrire Coutinho alla Juventus. Soprattutto se la società bianconera decidesse di cedere Paulo Dybala. Per caratteristiche tecniche infatti il brasiliano è molto simile all'argentino. La società catalana sarebbe disposta ad "accontentarsi" di 40 milioni di euro, molto meno rispetto all'investimento effettuato dal Barcellona per acquistarlo dal Liverpool.

Nel 2018 i catalani investirono 145 milioni di euro per prelevarlo dagli inglesi dopo che avevano venduto Neymar al Paris Saint Germain per circa 225 milioni di euro.

La stagione di Neymar al Barcellona

Nell'estate 2019 il brasiliano si è trasferito in prestito al Bayern Monaco per circa 8,5 milioni di euro. A fine stagione però la società bavarese decise di non riscattarlo anche per il costo importante del suo cartellino.

Ritornato al Barcellona dall'estate 2020, ha giocato finora appena 12 partite nel campionato spagnolo realizzando, due gol e fornendo due assist ai suoi compagni. In Champions League ha giocato due match segnando un gol. Attualmente è fermo per infortunio dopo un problema al menisco e il suo rientro è atteso per fine aprile.

Il mercato della Juventus

A quanto pare la Juventus difficilmente investirà su Coutinho, indipendentemente dalla cessione o meno di Dybala in estate. Per il settore avanzato la società bianconera starebbe pensando a profili diversi rispetto al brasiliano. Piacerebbe ad esempio Moise Kean, attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma il cui cartellino è di proprietà dell'Everton: la sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro.