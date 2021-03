In questi giorni ha suscitato un clamore mediatico l'intervista che ha visto protagonista il vice presidente della Juventus Pavel Nedved. Il dirigente bianconero ha toccato diversi argomenti: ha rinnovato la fiducia a Pirlo anche per la prossima stagione e ha confermato anche la permanenza di Cristiano Ronaldo. Nedved ha parlato anche di Paulo Dybala, sottolineando come verranno valutate tutte le opportunità di mercato riguardanti la punta argentina.

Il vice presidente della Juventus ha voluto riservare poi un particolare elogio anche a Romelu Lukaku, protagonista di una grande stagione con l'Inter.

Il belga nell'estate 2019 era stato vicino al trasferimento alla Juventus in uno scambio che avrebbe potuto portare Dybala al Manchester United. Trattativa che non si è concretizzata per il rifiuto dell'argentino di trasferirsi nella società inglese.

Con il senno di poi questo scambio sarebbe stato molto utile alla Juventus, che si sarebbe ritrovata una grande punta da affiancare a Cristiano Ronaldo. Sulle qualità di Lukaku si è espresso anche Pavel Nedved, che ha dichiarato: "Magari in Italia hanno scoperto Lukaku solo adesso perché è all'Inter, ma noi sapevamo che fosse un grande giocatore".

Lukaku avrebbe valorizzato le caratteristiche tecniche di Cristiano Ronaldo

L'eventuale arrivo di Lukaku a Torino avrebbe probabilmente valorizzato ancora di più le caratteristiche tecniche di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese avrebbe avuto vicino una prima punta, come già era successo nella sua esperienza professionale al Real Madrid con Benzema. Non è un caso quindi che la Juventus stia valutando la possibilità di cedere Paulo Dybala in estate, magari provando a portare una prima punta di livello internazionale in bianconero.

Si parla del possibile approdo di Benzema ma anche di quello di Milik o Kean.

Di certo in un periodo difficile dal punto di vista economico anche per le società di calcio, non sarà semplice acquistare un grande giocatore per il settore avanzato.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus quindi dovrebbe investire in maniera decisa in estate sul settore avanzato. Ma non solo, si starebbe valutando anche l'acquisto di un centrocampista di qualità.

Secondo la stampa spagnola la società bianconera avrebbe praticamente già definito l'acquisto di Houssem Aouar del Lione. Il classe 1998 arriverebbe a Torino per circa 40 milioni di euro più il cartellino di De Sciglio, già in prestito alla società francese. Un altro giocatore gradito alla Juventus è Manuel Locatelli, protagonista di una stagione importante con il Sassuolo: il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro.