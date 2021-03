In questi giorni in casa Juventus tiene banco il futuro di Andrea Pirlo. Infatti, dopo la sconfitta contro il Benevento sono emersi alcuni dubbi sul tecnico bresciano. Ma poco fa è arrivata la conferma ufficiale della Juventus sulla permanenza di Andrea Pirlo. Infatti, Pavel Nedved ai microfoni di Dazn ha spiegato che il tecnico bresciano resterà sulla panchina bianconera: "Pirlo è e sarà l’allenatore della Juventus, al 100%". Dunque, la Juventus ha spazzato via ogni tipo di voce sul futuro di Andrea Pirlo. Inoltre, Pavel Nedved ha confermato anche la permanenza di Cristiano Ronaldo in bianconero: "Ronaldo per me non si tocca, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà".

Parla il vice presidente della Juventus

In questi giorni, sono circolate diverse voci sul futuro di Andrea Pirlo. Inoltre, sono circolati già i nomi dei suoi possibili successori ma tutto questo è stato spazzato via da Pavel Nedved che in una lunga intervista a Dazn ha fatto definitivamente chiarezza sul futuro di Andrea Pirlo: "Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state". Chiaramente, la Juventus si aspettava qualcosa in più ma era conscia del fatto che ci sarebbero state delle difficoltà come ha spiegato lo stesso vice presidente bianconero: "Le difficoltà erano previste". Dunque, la Juventus andrà avanti con Pirlo perché crede che possa diventare un grande allenatore come ha sottolineato Pavel Nedved.

Il dirigente bianconero ha anche parlato di Massimiliano Allegri: "Credo che la nostra separazione sia arrivata in modo naturale e per questo non c’è alcun pentimento".

Il futuro di Ronaldo e Dybala

Pavel Nedved non ha parlato solo del futuro di Andrea Pirlo ma si è soffermato anche su Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il vice presidente bianconero ha sottolineato che CR7 resterà a Torino: "Cristiano sia a livello tecnico che di immagine ci ha dato uno slancio verso l’olimpo del calcio".

Per Nedved, Ronaldo ha un contratto fino al 2022 e resterà alla Juventus fino a quella data dopodiché si vedrà. Infine, il dirigente bianconero ha voluto difendere CR7 dalle critiche: "Ma mettere in dubbio i suoi numeri e quello che dimostra in ogni partita, per me non è giusto". Se il futuro di Ronaldo e Pirlo è nettamente più delineato, quello di Dybala sembra più incerto.

Nedved ha parlato anche dell'argentino: "Ha un contratto di un altro anno, - ha detto il dirigente della Vecchia Signora - su cui non ho altro da aggiungere a quello che hanno detto il direttore Paratici e il presidente Agnelli". Infine, Nedved ha sottolineato che tutti i giocatori della Juventus sono sotto esame: "Si valutano tutte le possibilità di mercato, è normale che sia così".