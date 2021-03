In questi giorni ha destato molto clamore mediatico l'intervista che ha visto protagonista Pavel Nedved. Il vice presidente della Juventus all'emittente televisiva Dazn ha ribadito piena fiducia al tecnico Andrea Pirlo, finito sotto il mirino della critica dopo i recenti risultati raccolti dalla squadra bianconera in Champions League ed in campionato. Nedved ha ribadito che Pirlo sarà l'allenatore della Juventus anche la prossima stagione. Ha infatti aggiunto che l'attuale tecnico bianconero ha tutto per diventare un grande allenatore. Ha poi rimarcato: "Un grandissimo lo diventi dopo 10, 15, 20 anni di lavoro, in cui tutti ti dicono che sei grande, per ciò che hai fatto, vinto".

Si è poi soffermato anche su alcuni giocatori della rosa bianconera, in particolar modo su Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Se da una parte ha voluto confermare il portoghese anche per la prossima stagione, dall'altra il vice presidente della Juventus ha alimentato dubbi sulla possibile permanenza di Dybala a Torino. Pur ribadendo che ha ancora un anno di contratto con la Juventus, Nedved ha sottolineato che saranno fatte le opportune valutazioni sulla punta argentina.

Pavel Nedved su Paulo Dybala

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato anche del futuro professionale di Paulo Dybala. Ha infatti dichiarato: "Valutiamo ogni opportunità di mercato". Parole che lasciano intendere come l'argentino potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del Calciomercato estivo.

Non è un caso che si parli di Dybala come possibile contropartita per arrivare a Griezmann del Barcellona. Nedved ha poi voluto sottolineare come l'argentino abbia giocato solo 800 minuti in stagione a causa degli infortuni. Ha poi rimarcato il fatto che può rappresentare un giocatore importante per la Juventus in questo finale di stagione.

Pavel Nedved su Cristiano Ronaldo

Il dirigente Pavel Nedved si è poi soffermato anche sull'importanza di Cristiano Ronaldo per la Juventus, sia dal punto di vista tecnico che commerciale. A tal riguardo ha dichiarato: "Ha segnato più di 100 gol in 120 partite e, inoltre, ci ha trascinato in Champions fino a qua". Ha poi sottolineato come non sia giusto mettere in dubbio un giocatore come lui.

In merito invece all'importanza del portoghese anche dal punto di vista commerciale, ha aggiunto: "Ci ha dato uno slancio verso l’Olimpo del calcio". Ha poi ribadito che ha un contratto fino a giugno 2022 e che quindi rimarrà anche la prossima stagione. Nedved si è poi soffermato anche sia su Massimiliano Allegri che su Maurizio Sarri. Ha infatti dichiarato che per entrambi la scelta di lasciare la Juventus è stata condivisa.