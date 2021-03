La Juventus in estate dovrebbe investire soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Gli altri ritocchi (magari in difesa) dovrebbero arrivare in caso di addio di qualche giocatore. Ad esempio Chiellini potrebbe appendere gli scarpini al chiodo così come Alex Sandro potrebbe lasciare Torino dopo sei stagioni in bianconero. In tal caso arriverebbero un difensore centrale e un terzino sinistro (piacerebbero Gosens e Marcelo). A centrocampo i giocatori graditi dalla società bianconera sarebbero Manuel Locatelli del Sassuolo e Aouar del Lione.

Servirà però un rinforzo di qualità nel settore avanzato, un partner ideale per valorizzare le caratteristiche tecniche di Cristiano Ronaldo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus lo avrebbe individuato in Moise Kean. La punta classe 2000 potrebbe ritornare a Torino dopo il trasferimento all'Everton nell'estate 2019 per circa 28 milioni di euro. La grande stagione che sta disputando in prestito al Paris Saint Germain avrebbe convinto la società bianconera a riportarlo a Torino.

La Juventus potrebbe offrire 20 milioni più Ramsey per Moise Kean

La Juventus in estate potrebbe decidere di investire su Moise Kean. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, la società bianconera sarebbe pronta ad inserire il centrocampista gallese Aaron Ramsey nella trattativa. Sarebbe un giocatore gradito agli inglesi, in particolar modo ad Ancelotti, che avrebbe il trequartista ideale per il suo Everton.

La società bianconera potrebbe offrire circa 20 milioni di euro più il cartellino di Ramsey per arrivare a Moise Kean. Una trattativa poco semplice, considerando anche che il Paris Saint Germain sarebbe intenzionato a riscattare il giocatore.

Il mercato della Juventus

Moise Kean rimane uno degli obiettivi, se non quello principale, per il settore avanzato.

Il suo arrivo però potrebbe concretizzarsi in caso di cessione di Paulo Dybala. L'argentino fatica a trovare un'intesa sul rinnovo contrattuale con la società bianconera. Kean potrebbe sostituire quindi Dybala e andrebbe a completare il settore avanzato, che dovrebbe vedere anche la prossima stagione la presenza di Cristiano Ronaldo e di Morata. Servirà però anche una quarta punta, anche in previsione dei tanti impegni che la squadra bianconera dovrà affrontare.

Per questo si starebbe valutando l'investimento su Milik, punta del Marsiglia. L'ex Napoli potrebbe lasciare la Francia per circa 12 milioni di euro.