La Juventus in questo momento è concentrata sul campo e sulla rimonta da fare in campionato. Ma la società sta anche guardando al futuro. Infatti, la dirigenza starebbe valutando quattro profili per rinforzare l'attacco. I nomi al vaglio sarebbero quelli di Depay, Icardi, Milik e Aguero. Dunque, nei prossimi mesi, la Juventus dovrà decidere chi sarà l'uomo giusto per fare il vice Morata.

La Juventus valuta alcune opportunità di mercato

Per la Juventus è già arrivato il momento di guardarsi intorno e di pensare a qualche strategia di mercato. In modo particolare bisognerà rinforzare l'attacco dove i giocatori a disposizione sono pochi e nel corso della stagione Andrea Pirlo si è trovato spesso in emergenza.

Per questo motivo Fabio Paratici si starebbe guardando già intorno per cogliere l'opportunità migliore. Due occasioni che fanno gola sono rappresentate da Depay e Aguero. Entrambi gli attaccanti possono lasciare rispettivamente il Lione e il Manchester City a parametro zero. Altri due nomi al vaglio della Juventus sarebbero quelli di Milik e Icardi, ma per loro bisognerebbe intavolare delle trattative. Perciò in questi mesi la Juventus valuterà l'opportunità migliore per rinforzare il suo attacco.

La Juventus pensa al Benevento

In attesa di sapere quali saranno i nuovi acquisti, la Juventus adesso si deve concentrare sul finale di stagione e sulla rimonta in classifica. La squadra di Pirlo, questa mattina 18 marzo si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro il Benevento.

Per questa partita, la Juventus non avrà a disposizione lo squalificato Juan Cuadrado e gli infortunati Alex Sandro, Merih Demiral e Paulo Dybala. Al posto del colombiano e del brasiliano giocheranno Danilo e Federico Bernardeschi. Mentre a centrocampo ci sarà certamente il ritorno di Arthur che dovrebbe giocare al fianco di Adrien Rabiot, anche perché Rodrigo Bentancur è ancora indisponibile causa Covid-19.

Mentre sulle fasce ci dovrebbero Federico Chiesa e uno fra Weston McKennie e Dejan Kulusevski. In attacco, invece, si ripartirà dalla coppia formata da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, vista l'assenza di Paulo Dybala. L'argentino dovrebbe tornare dopo la sosta e dovrebbe rientrare per il derby del 3 aprile. In ogni caso, la Juventus avrà ancora due giorni a disposizione per allenarsi in vista della sfida intro il Benevento.

Domani 19 marzo, la Juventus si ritroverà al JTC per svolgere l'allenamento dell'antivigilia del match contro i campani. Dunque, solo dopo gli allenamenti del 19 e del 20 marzo, Andrea Pirlo prenderà le ultime decisioni sulla formazione da schierare il 21 marzo.