L'eliminazione dalla Champions League della Juventus rimane uno degli argomenti più discussi dai giornali di calcio. Ad alimentare i discorsi sulla squadra di Pirlo ci hanno pensato anche i tifosi bianconeri, che sui social non hanno nascosto tutto il loro disappunto nei confronti di società, squadra e allenatore. Proprio il tecnico bianconero è ritenuto uno dei principali responsabili della disfatta europea della Juventus contro il Porto. Si legge infatti come tanti dubitano sulle capacità tecniche di Pirlo soprattutto per la sua inesperienza. Il non aver fatto 'gavetta' come è successo per quasi tutti gli allenatori vincenti della storia del calcio è una delle motivazioni più sostenute dai critici di Pirlo.

Tanti dei sostenitori della Juventus chiedono il ritorno di Massimiliano Allegri, attualmente senza panchina ed in attesa di un nuovo progetto sportivo in vista della prossima stagione. Il tecnico livornese dopo essere stato esonerato dalla Juventus a maggio 2019, negli ultimi due anni non ha più allenato per una sua decisione.

I tifosi della Juventus vogliono il ritorno di Massimiliano Allegri

Gran parte dei tifosi della Juventus non hanno nascosto la volontà di un cambio di allenatore da parte della Juventus. Secondo molti infatti il progetto sportivo basato sul ringiovanimento dello staff tecnico e dirigenziale è evidentemente fallito. Per questo sarebbe opportuno ad esempio un ritorno sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri, allenatore a cui i tifosi bianconeri sono affezionati anche per la sua capacità di essere competitivo in Champions League.

Con il tecnico livornese la Juventus ha sfiorato ben due volte la Champions League. Prima nel 2015 arrivò in finale e venne sconfitta dal Barcellona. Due anni dopo invece la sfida persa contro il Real Madrid.

Si parla di un possibile ingaggio di Zidane da parte della Juventus

Sembra però improbabile un ritorno di Allegri, indipendentemente dai risultati che raggiungerà Pirlo in questo finale di stagione.

Nelle ultime ore si parla di un possibile ingaggio da parte della Juventus di Zinedine Zidane in caso di flop di Pirlo in Coppa Italia ed in campionato. Di certo dal punto di vista contrattuale sarebbe più facile arrivare ad Allegri, considerando che attualmente è senza squadra. Zidane invece ha un contratto con il Real Madrid.

Cristiano Ronaldo criticato dai tifosi della Juventus

I tifosi della Juventus non hanno risparmiato neanche Cristiano Ronaldo, autore di prestazioni deludenti sia all'andata che al ritorno. Tanti di questi chiedono un addio della punta portoghese ed un'eventuale conferma di Paulo Dybala. L'argentino fatica a trovare intesa sul rinnovo contrattuale con la Juventus e potrebbe lasciare Torino a fine stagione