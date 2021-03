La Juventus contro lo Spezia ottiene un'importante vittoria, che arriva dopo il deludente pareggio contro l'Hellas Verona della scorsa giornata. L'obiettivo scudetto non naufraga per la squadra di Pirlo, anche se tutto dipenderà dall'andamento di Inter e Milan, rispettivamente prima e seconda in classifica. Intanto prosegue anche l'ottimo momento dal punto di vista realizzativo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, dopo aver segnato contro l'Hellas Verona, si è ripetuto anche contro lo Spezia realizzando il gol del definitivo 3 a 0 per i bianconeri. Proprio Cristiano Ronaldo nelle ultime ore è finito al centro della ribalta mediatica perché argomento di alcune dichiarazioni di David Beckham.

Il proprietario dell'Inter Miami, società della Major League Soccer, in occasione della presentazione delle nuove maglie da gioco della stagione, ha parlato di progetti ambiziosi non solo per la sua società ma anche per tutto il calcio americano. Beckham ha infatti sottolineato che l'obiettivo è portare grandi stelle nel campionato americano, fra cui giocatori come Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

Beckham vuole portare Cristiano Ronaldo e Messi all'Inter Miami

Durante un evento di presentazione delle maglie da gioco, il proprietario dell'Inter Miami Beckham ha parlato della possibilità di acquistare giocatori come Cristiano Ronaldo e Messi. Ha infatti dichiarato: "Qui a Miami vorremmo avere i migliori giocatori del mondo, già in questa stagione sono arrivati Higuain e Matuidi, che portano glamour".

Lo stesso ex centrocampista inglese ha aggiunto: "Vogliamo altre grandi stelle come Cristiano Ronaldo e Messi, sono stati i migliori negli ultimi 15 anni e l'obiettivo è portarli nella Major League Soccer e nell'Inter Miami". Parole che testimoniano come il calcio americano sia in crescita non solo dal punto di vista commerciale ma anche da quello tecnico.

Cristiano Ronaldo ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2022

La punta Cristiano Ronaldo ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2022. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile rinnovo di contratto per il portoghese per un'altra stagione. Allo stesso tempo alcuni giornali sportivi hanno lanciato un'indiscrezione di un presunto interesse del Manchester United e del Paris Saint Germain per la punta portoghese.

Difficile quindi pensare che Ronaldo possa accettare nell'immediato un'esperienza professionale nella Major League Soccer. Probabile infatti che possa cercare di ottenere altri prestigiosi traguardi, personali e di squadra. D'altronde non mancano gli obiettivi per Cristiano Ronaldo: conquistare la Champions League e vincere competizioni importanti con il Portogallo. Nell'estate 2021 ci sarà l'Europeo, l'anno dopo il mondiale in Qatar. È probabile quindi che almeno fino a giugno 2022 il portoghese possa rimanere in un calcio più competitivo come quello europeo.