La Juventus lo scorso 9 marzo è stata eliminata dalla Champions League. I bianconeri, adesso, devono pensare solo al campionato e alla finale di Coppa Italia. La missione in Serie A, però, sembra piuttosto complicata anche se mancano ancora molte partite. Dunque, i giocatori della Juventus sono chiamati a dare delle risposte importanti e molti di loro si giocano la riconferma. Infatti, i calciatori che rischiano la cessione dovrebbero essere quattro e si tratterebbe di Alex Sandro, Aaron Ramsey, Merih Demiral e Paulo Dybala. Quest'ultimo è alle prese con diversi infortuni e in più va in scadenza di contratto nel 2022 e per il momento non si parla di un rinnovo di contratto.

La Juventus penserebbe anche al futuro

La Juventus al termine di questa stagione potrebbe compiere una piccola rivoluzione nella sua rosa. Infatti, alcuni giocatori potrebbero partire per permettere ad Andrea Pirlo di inserire forze fresche in rosa. Alcuni dei giocatori che rischierebbero maggiormente la cessione sono Aaron Ramsey, Alex Sandro, Merih Demiral e Paulo Dybala. Il gallese e il numero 28 juventino avrebbero parecchio mercato in Premier League. Mentre il brasiliano non sembra più quello di un tempo e quindi la Juventus potrebbe pensare ad una sua cessione. Poi ci sarebbe la questione legata a Paulo Dybala. L'argentino da diversi mesi sarebbe in trattativa con la Juventus per il rinnovo del contratto, ma ancora non si sarebbe trovato un accordo.

Ma quest'anno Dybala ha giocato poco a causa dei tanti infortuni e per questo motivo in estate si potrebbe arrivare ad una separazione. Inoltre, qualora le parti non dovessero arrivare ad un rinnovo di contratto, la Juventus rischierebbe di perdere Dybala a parametro zero nel 2002, perciò una sua partenza potrebbe essere molto concreta.

I giocatori, invece, dai quali i bianconeri vogliono ripartire sono Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Danilo, Federico Chiesa, Arthur, Weston McKennie e Dejan Kulusevski.

Mentre il resto della rosa sarebbe in dubbio e i prossimi mesi saranno decisivi anche per capire il futuro di Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Adrien Rabiot, Giorgio Chiellini, Gigi Buffon e Rodrigo Bentancur. Il numero 3 juventino e il portiere bianconero potrebbero anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Ma entrambi decideranno al termine della stagione.

La Juventus deve pensare al campo

La Juventus, in questi mesi, però, dovrà concentrarsi sul campo e poi si penserà al mercato. Infatti, la squadra vuole tentare la rimonta in campionato e tutte le energie devono essere rivolte alla Serie A. Per questo motivo, la Juventus, questa mattina 11 marzo, si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro il Cagliari. Intanto, per la partita del 14 marzo, i bianconeri non avranno a disposizione Merih Demiral che ha riportato un problema muscolare e starà fermo per circa 20 giorni. Il 12 marzo la Juventus si allenerà al mattino per proseguire la preparazione in vista del match contro il Cagliari.