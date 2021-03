I prossimi mesi potrebbero essere quelli della rivoluzione a centrocampo per il mercato della Juventus. In uscita si ragione sulle situazioni di Bentancur, Rabiot e Ramsey, mentre in entrata ci sono parecchi nomi “caldi”, tutti italiani. Pirlo ha bisogno di qualcosa in più nella zona nevralgica del campo con il solo Arthur, che nonostante gli infortuni, ha davvero convinto quando è stato impiegato. Per il resto si è navigato parecchio a vista e la voglia di provare a spostare nel cuore del rettangolo verde Kulusevski, in una posizione alla De Bruyne, conferma che chi oggi è in rosa non basta all’allenatore.

Locatelli obiettivo della Juventus, piace Zaniolo

Così la prima mossa della Juventus la prossima estate dovrebbe essere quella di dare nuovamente l’assalto a Locatelli del Sassuolo. I media sportivi sono convinti che sia lui il primo della lista e i contatti con i neroverdi non si sarebbero mai interrotti. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni, i due club sono in ottimi rapporti e anche Carnevale, dirigente di spicco degli emiliani, nei giorni scorsi in una intervista ha ammesso che il giocatore è pronto per il grande salto. Locatelli è il regista che più piace [VIDEO] a Pirlo e anche alla società. E’ giovane, ha talento, visione di gioco e buon fisico, oltre ad una buona esperienza maturando guidando il Sassuolo nelle ultime due stagioni.

L’alternativa nel ruolo di regista sarebbe Jorginho del Chelsea. Il pupillo di Sarri era stato corteggiato proprio quando l’ex Napoli sedeva sulla panchina della Juve, adesso sarebbe il piano B di Agnelli se l’affare Locatelli non dovesse concretizzarsi. Sempre a centrocampo sarebbe sempre nel mirino di Paratici Nicolò Zaniolo: l’operazione potrebbe svilupparsi o la prossima estate, oppure nel 2022.

Reduce da due lunghissimi stop per la doppia rottura del crociato, il romanista rientrerà intorno ad aprile, la Vecchia Signora lo guarderà da vicino per capire quali sono le sue reali condizioni e poi potrebbe partire all’assalto.

Da Bentancur a Ramsey, le mosse in uscita del mercato della Juventus

Con tanti centrocampisti nel mirino gli uomini mercato della Juventus dovranno anche guardare nella propria rosa chi potrà essere confermato e chi no.

Aaron Ramsey sembra essere il più vicino a lasciare Torino. Arrivato a parametro zero, può valere una ottima plusvalenza, senza contare che con la sua cessione si alleggerirebbe il monte ingaggi di 7 milioni di euro.

In bilico ci sarebbe Rodrigo Bentancur, campioncino che nell’ultimo periodo non sembra essere in grande spolvero. L’uruguaiano non sarebbe incedibile e la Juventus potrebbe lasciarlo andare per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Infine c’è Rabiot, il francese continua ad andare a corrente alternata, ma sembra aver convinto la Vecchia Signora e quindi al momento sarebbe confermato.